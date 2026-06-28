Sevgili Yay, bugün Merkür durağan konumda ilerlerken, dikkatini uzak seyahatlerden, derin felsefelerden çekip somut kaynaklara, bütçene ve yeteneklerinin maddi karşılığına yönlendiriyor. Bütçe defterini açıp hesap yapacak, elindeki kaynakları nasıl daha verimli kullanabileceğini planlayarak güne çok rasyonel bir başlangıç yapacaksın.

Maddi konuları düzene sokmak, içindeki özgürlük hissini kısıtlamıyor; aksine geleceğini güvene aldığın için sana daha geniş bir hareket alanı sağlıyor. Rakamlarla yüzleşip mantıklı kararlar aldığında, günün sonunda kendini çok güçlü hissedeceksin.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Yay burcu isen partnerinle birlikte maddi hedefleri konuşmak, ortak bir birikim planı yapmak ilişkinizi çok daha sarsılmaz bir boyuta taşıyor. Somut destekler romantizmin önüne geçecek. Bekar bir Yay burcu isen uçarı ve sadece anı yaşayan insanları hayatından eliyorsun. Sana maddi manevi güven veren, değerlerini koruyan ve hayatı ciddiye alan sağlam bir karakterle çok saygın bir iletişime adım atıyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...