Sevgili Yay, haziran ayını kapatırken Oğlak Dolunayı senin finansal değerler, gelirler ve bütçe evini aydınlatıyor. Aylardır süren bir maddi bekleyiş, bir yatırımın geri dönüşü veya gelirlerini düzene sokma çaban nihayet meyvesini veriyor. Kendi değerini net bir şekilde hissettiğin, emeğinin karşılığını somut olarak cebinde veya banka hesabında gördüğün çok güven verici bir gün.

Diğer yandan, yönetici gezegenin olan Jüpiter'in Aslan burcuna geçişi, zihinsel sınırlarını kaldırıp sana yepyeni kültürlerin, eğitimlerin ve felsefelerin kapısını açıyor. Maddi güvenliğini sağladıktan sonra ufkunu genişletmek için harika bir seyahat planı, yeni bir dil eğitimi veya vizyonunu sarsacak bir yayıncılık faaliyetine adım atacaksın. İyimserliğin ve büyüme arzun dünyayı kucaklıyor.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Yay burcu isen, partnerinle maddi kaygıları geride bırakıp hayatın daha keyifli, ufuk açıcı ve eğlenceli yanlarına odaklanıyorsun. Birlikte bir seyahat hayali kurmak veya ortak bir felsefeyi paylaşmak aşkı tazeleyecek. Bekar bir Yay burcu isen, Jüpiter'in genişletici enerjisi seni yabancı kültürlerden, farklı inançlardan veya tamamen farklı bir çevreden gelen o özgür, cömert ve aydınlık ruhla bir araya getiriyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...