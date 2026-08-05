Sevgili Yay, bugün Son Dördün günlük düzen alanında gerçekleşiyor ve akşam Venüs arkadaşlık alanına geçerek sosyal hayatını canlandırıyor. İlişkin varsa, akşamdan itibaren partnerinle arkadaşlarınızı görmek ya da kalabalık bir ortamda birlikte olmak aranıza taze bir neşe katacak. Ancak son günlerin yorgunluğu üzerindeyse, sosyalleşme isteğin partnerininkiyle uyuşmayabilir; o evde kalmak isterken sen dışarı çıkmak isteyebilirsin. Bu farkı bir çatışmaya dönüştürmeden, ikinizin de isteğine yer açan bir orta yol bulmalısın.

Bekarsan, önümüzdeki günlerde bir grup içinde tanışacağın biri ilgini çekebilir ve bu tanışma rahat bir zeminde başlayacak. Yine de bugün özgürlük hissin ağır basarsa, ilgilenen birini fazla hızlı buluyor diye baştan uzaklaştırabilirsin. Herkesi bir bağ kurma tehdidi gibi görmemelisin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…