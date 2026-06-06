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Terazi Burcu right-white
7 Haziran 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
06.06.2026 - 18:01
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Terazi ve yükselen Terazi burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 7 Haziran Pazar günü Terazi ve yükselen Terazi burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 7 Haziran Pazar gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün kalp çakran ve sırt bölgen, içindeki bastırılmış duyguları ve korkuları fiziksel olarak dışarı atma sürecinde. Yaratıcılığını serbest bıraktıkça, sırtında taşıdığın görünmez küfelerin ve kalp çarpıntılarının anında yok olduğunu hissedeceksin.

Duygusal iniş çıkışlarını dengelemek için şekere veya diğer zararlı alışkanlıklara sarılmak yerine, sanatla, müzikle veya ter atacağın tutkulu bir sporla endorfin salgılamalısın. Bedenindeki bu büyük enerji kaymasını desteklemek adına ise spordan ve egzersiz rutinlerinden güç almalısın. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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