Sevgili Oğlak, bugün Ay'ın inatçı enerjisi, senin yaratıcılık, sanat ve hobi evini kilitliyor. Aklında çok güzel, farklı fikirler olsa da bunları hayata geçirirken bildiğin katı, eski kuralların dışına bir türlü çıkamıyorsun. Orijinal olmak isterken yine garanti olana yönelerek kendi yeteneklerini bilerek köreltebilirsin. Mükemmeliyetçiliğin bugün senin en büyük engelin.

Çocukların varsa, onlarla olan iletişiminde bugün ciddi bir otorite figürüne dönüşüyorsun. Onların isteklerine esneklik göstermek yerine katı kurallar koyarak evde inatlaşmalara zemin hazırlayabilirsin. Eğlenmek ve hayattan keyif almak bugün sana bir görev gibi geldiği için, beklediğin tatmini bir türlü yaşayamayacaksın.

Peki ya aşk? İkili ilişkilerde flörtün ve heyecanın yerine tamamen somut gelecek planlarının, yatırım konuşmalarının veya çocuk sahibi olma fikrinin ciddiyetle masaya yatırıldığı bir gün. Partnerinle aranda eğlenceli bir an bulamıyorsan, her şeyi adeta bir şirket toplantısı gibi tartışıyorsan dikkat! Bekarsan, bugün karşındaki insanlara o kadar yüksek, o kadar ulaşılmaz ve katı standartlar koyuyorsun ki, kimsenin listeyi geçemeyeceğini görüp tek başına kalmanın haklı gururunu yaşıyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...