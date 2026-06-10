Sevgili Oğlak, bugün ilişkide romantizm mumla aranıyor. Partnerinle karşılıklı oturup evinizin geleceği, birikimleriniz veya çocuklarınızın eğitim masrafları gibi son derece ağır ve gerçekçi konuları, milim esnemeden tartışıyorsunuz. Aşkın yerini güvenliğin aldığı bu diyalog, sizi sıkıcı ama yıkılmaz bir takım yapıyor.

Ama bekarsan, hayatına girecek kişiyi adeta bir personel alım mülakatından geçiriyorsun. Maddi durumu, aile yapısı, gelecek vizyonu senin katı listene uymayan herkese kapıyı anında gösteriyorsun. Kimsenin senin bu yüksek standartlarına ulaşamadığını görmek, yalnızlığını sana bir ceza değil, bir ödül olarak hissettiriyor. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...