Sevgili Oğlak, bugün beraberliğinde günlük koşturmacaların ciddi temposundan çıkıp partnerinle mesajlaşırken çok komik, tatlı ve romantik yanlış anlaşılmalara düşebilirsin. Otomatik klavyenin kurbanı olduğun bir mesajın sana attıracağı kahkahalar, ilişkinin asık suratlı ciddi halini tamamen yıkarak sevgini tazeleyecektir.

Ama bekarsan, o meşhur zırhını bugün günlük hayatın içindeki o şanslı tesadüflere tamamen açıyorsun. Sokakta adres soran, otobüste kitabını düşüren veya asansörde aniden göz göze geldiğin yabancıyla aranda bir anda eski romantik filmleri aratmayan, çok doğal ve çok zarif bir çekim yaşanacak. Mantığı bırak, ana teslim ol. Bu yıldırım aşkını ise kaçırma! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...