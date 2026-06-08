Sevgili Oğlak, bugün Venüs ve Jüpiter, senin tam karşıt evinde, ortaklıklar ve evlilik alanında muazzam bir sevgi yumağı oluşturuyor. Senin ciddi, mesafeli ve işkolik duvarların, bugün sana şefkatle yaklaşan insanların sıcaklığı karşısında eriyip gidiyor. İnsanlarla uyum içinde olmanın, güvenmenin ve hayatı paylaşmanın tarifsiz hafifliğini tadacaksın.

Açık düşmanlıkların yerini barışa, rekabetin yerini ise kârlı iş birliklerine bıraktığı bir gün. Sana zıt gibi görünen insanların aslında senin eksik yanlarını nasıl şefkatle tamamladığını göreceksin. Danışmanlıklardan, ikili görüşmelerden ve masaya oturduğun her türlü uzlaşmadan çok şanslı, bereketli ve mutlu ayrılıyorsun.

Peki ya aşk? Bugün aşk hayatında kelimenin tam anlamıyla şanslı dönemdesin. Partnerinle aranızdaki her türlü gerilim, onun sana yapacağı sevgi dolu bir jestle veya 'hadi evlenelim/bir adım ileri gidelim' tarzı köklü kararlarla taçlanabilir. Bekarsan, gökyüzü sana geçici bir heves değil, 'işte hayat arkadaşım' diyebileceğin güvenilir, merhametli, anaç/koruyucu ve vizyonu geniş insanı altın tepside sunuyor. Bu karşılaşma, kaderini yeniden yazabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...