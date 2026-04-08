Amerika'da Üniversite Okuyan Bir Türk Öğrenci Kaldığı Aşırı Kaotik Yurt Odasını Paylaştı

1. Maliyet ve Ödeme Sistemi

Amerika'da üniversite yurtları ücretsiz değildir. Yıllık maliyet, okulun devlet veya özel olmasına göre 12.000$ ile 16.000$ arasında değişir. Bu ücret genellikle okul harcından (tuition) ayrı olarak 'Room and Board' (Konaklama ve Yemek) başlığı altında faturalandırılır.

2. Zorunlu Konaklama ve Yemek Planı

Birçok üniversite, özellikle 1. sınıf öğrencilerinin kampüs içindeki yurtlarda kalmasını zorunlu tutar. Ayrıca yurt ücretine genellikle 'Meal Plan' denilen, okul yemekhanesinde geçerli olan haftalık veya sınırsız yemek hakkı da dahildir; yani barınma ve beslenme bir paket olarak sunulur.

3. Oda Tipleri ve Konfor

Videoda gördüğün gibi tek kişilik odalar mevcut olsa da, en yaygın sistem iki kişinin aynı odayı paylaştığı 'Double' odalardır. Daha lüks seçeneklerde ise 4-5 öğrencinin ortak bir salon ve banyoyu paylaştığı 'Suite' tipi daireler bulunur. Elektrik, su ve yüksek hızlı internet fiyata dahildir.

4. Ücretsiz Kalma Fırsatları

Yurdu bedavaya getirmenin iki ana yolu var. Birincisi, hem okul hem yaşam masraflarını kapsayan 'Full Ride' bursu kazanmak. İkincisi ise üst sınıflarda RA (Resident Assistant) yani yurt sorumlusu olarak çalışmak. RA olursanız okul size tek kişilik odayı ve yemeği ücretsiz sağlar.