Amerika'da Üniversite Okuyan Bir Türk Öğrenci Kaldığı Aşırı Kaotik Yurt Odasını Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
08.04.2026 - 09:00 Son Güncelleme: 08.04.2026 - 09:53

Ücretsiz yurt imkanı öğrenciler için çok önemli. Ücretsiz olması sadece maddi bir rahatlık değil, aynı zamanda öğrencinin öğrencilik dönemini stressiz geçirmesini, iş hayatına borçsuz atılmasını sağlayan en büyük avantaj. Fakat elbette kalınan yurdun konforu ve güvenliği de bir o kadar önemli. 

Amerika’da Arizona State Üniversitesi’nde okuyan bir Türk kaldığı yurt odasını paylaştı. Tuvaletin, odalar arası geçisin tuhaf bulunduğu yurt odası pek çok kişiye kaotik geldi.

Amerika'da yurt sistemi nasıl? Yurt odaları ücretsiz mi?

1. Maliyet ve Ödeme Sistemi

Amerika'da üniversite yurtları ücretsiz değildir. Yıllık maliyet, okulun devlet veya özel olmasına göre 12.000$ ile 16.000$ arasında değişir. Bu ücret genellikle okul harcından (tuition) ayrı olarak 'Room and Board' (Konaklama ve Yemek) başlığı altında faturalandırılır.

2. Zorunlu Konaklama ve Yemek Planı

Birçok üniversite, özellikle 1. sınıf öğrencilerinin kampüs içindeki yurtlarda kalmasını zorunlu tutar. Ayrıca yurt ücretine genellikle 'Meal Plan' denilen, okul yemekhanesinde geçerli olan haftalık veya sınırsız yemek hakkı da dahildir; yani barınma ve beslenme bir paket olarak sunulur.

3. Oda Tipleri ve Konfor

Videoda gördüğün gibi tek kişilik odalar mevcut olsa da, en yaygın sistem iki kişinin aynı odayı paylaştığı 'Double' odalardır. Daha lüks seçeneklerde ise 4-5 öğrencinin ortak bir salon ve banyoyu paylaştığı 'Suite' tipi daireler bulunur. Elektrik, su ve yüksek hızlı internet fiyata dahildir.

4. Ücretsiz Kalma Fırsatları

Yurdu bedavaya getirmenin iki ana yolu var. Birincisi, hem okul hem yaşam masraflarını kapsayan 'Full Ride' bursu kazanmak. İkincisi ise üst sınıflarda RA (Resident Assistant) yani yurt sorumlusu olarak çalışmak. RA olursanız okul size tek kişilik odayı ve yemeği ücretsiz sağlar.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
