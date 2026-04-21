Çin'de Yaşayan Bir Türk Devlet Okullarında Alınan Güvenlik Önlemlerini Paylaştı

Çin'de Yaşayan Bir Türk Devlet Okullarında Alınan Güvenlik Önlemlerini Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
21.04.2026 - 17:06 Son Güncelleme: 21.04.2026 - 17:07

Okul saldırıları maalesef pek çok ülkenin karşılaştığı bir durum. Her ülkenin bu soruna verdiği tepki ve geliştirdiği 'savunma refleksi,' o ülkenin toplumsal önceliklerini yansıtıyor. Önceden uzaktan izlediğimiz bu tarz olaylar ülkemizde de peş peşe yaşanmaya başladı. Hem veliler hem okul yönetimleri alınabilecek önlemler üzerine düşünmeye başladı. 

Çin'de yaşayan bir Türk, devlet okullarında alınan güvenlik önlemlerini paylaştı. Alınan tedbirlerin etkinliği ve çeşitliliği beğeni topladı.

Peki Çin'de çok fazla saldırı yaşanıyor mu?

Peki Çin'de çok fazla saldırı yaşanıyor mu?

Çin’deki bu yoğun güvenlik önlemleri aslında bir gecede ortaya çıkmadı. Videoda gördüğün o bariyerler, yüz tanıma sistemleri ve hatta elektrikli teller, yaklaşık 15-20 yıldır devam eden trajik bir sürecin sonucu. Çin'de okul saldırıları, ABD'deki gibi ateşli silahlarla değil, genellikle kesici aletlerle yapılıyor. Ateşli silahlara erişim neredeyse imkansız olduğu için saldırganlar bu yöntemlere başvuruyor. Çin'de okul saldırıları dalgalar halinde geliyor. En kritik dönemlerden bazıları şöyle;

  • 2010 Dalga Saldırıları: Sadece 2010 yılında, mart ve mayıs ayları arasında kısa bir sürede 5 büyük saldırı gerçekleşti. Bu saldırılarda onlarca çocuk hayatını kaybetti. Bu trajediden sonra devlet, okullarda güvenliği 'ulusal bir öncelik' haline getirdi.

  • 2012-2020 Dönemi: Bu yıllar arasında da farklı eyaletlerde (Guangxi, Henan, Shaanxi gibi) bıçaklı saldırılar devam etti. Özellikle anaokulları ve ilkokullar, savunmasız oldukları için hedef alındı.

  • Yakın Zaman (2024): Çok yeni bir örnek olarak, 16 Kasım 2024'te Wuxi şehrindeki bir sanat ve teknoloji meslek okulunda gerçekleşen bıçaklı saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı. Saldırganın mezuniyet belgesini alamadığı için öfkeli olan eski bir öğrenci olduğu açıklandı.

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
