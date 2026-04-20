Çocukların Psikolojisi Bozuldu: Bir Anne Çocuğunun Saldırılara Karşı Aldığı Önlemi Şaşkınlıkla Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
Son dönemde okullarda yaşanan şiddet olayları maalesef çocukların psikolojisini büyük ölçüde bozdu. Önce Şanlıurfa sonra Gazientep'te yaşanan elim olayların ardından hem veliler hem öğrenciler yeniden okula adapte olmakta güçlük çekiyor. 

Bir anne, çocuğunun saldırılara karşı önlem aldığını fark etti. Sweatshirt'ünün içine defterleri zımbalayarak kendince bir 'çelik yelek' veya koruyucu bir katman oluşturmaya çalışan çocuğun çabası boğazları düğümledi. 

Böyle durumlarda çocukların psikolojisi nasıl korunur?

Psikolojik Sağlamlığı Artırmak

  • Kaygıyı Filtrelemek: Çocuklar ebeveynlerinin duygularını sünger gibi çeker. Eğer siz aşırı panik halindeysek, çocuk dünyayı 'her an zarar göreceği bir yer' olarak kodlar. Kendi kaygınızı çocuktan uzak bir alanda (terapist veya yetişkin dostlarla) yönetmeye çalışın.

  • Dürüst Ama Yaşa Uygun Bilgi: Olayları tamamen gizlemek yerine, çocuğun yaşına uygun bir dille, 'Bazı insanlar yanlış davranabiliyor ama okulda seni korumak için öğretmenlerin ve görevliler var' gibi güven verici bir dil kullanın.

  • Duygularını İfade Etmesine İzin Verin: 'Korkuyor musun?' diye sormak yerine, resim çizmesini veya oyun oynamasını sağlayarak içindeki korkuyu dışa vurmasına yardımcı olun.

Fiziksel Güvenlik ve Farkındalık

  • Güvenlik Protokollerini Öğretin: Çocuğa panik yapmadan acil durumlarda kime gitmesi gerektiğini (öğretmen, okul polisi, güvenilir bir yetişkin) net bir şekilde öğretin.

Okul ve Toplum İş Birliği

  • Okul Yönetimiyle İletişim: Okulun güvenlik önlemleri hakkında bilgi alın ve bu konudaki taleplerinizi okul aile birliği ile birlikte dile getirin.

  • Dijital Maruziyeti Sınırlayın: Çocukların haber bültenlerine veya sosyal medyadaki şiddet görüntülerine maruz kalmasını mutlaka engelleyin. Bu görüntüler çocuklarda 'ikincil travma' yaratır.

Ne Zaman Profesyonel Destek Alınmalı?

  • Eğer çocukta şu belirtiler varsa mutlaka bir çocuk psikoloğuna başvurulmalıdır:

  • Uyku bozuklukları veya kabuslar.

  • Okula gitmeyi reddetme (yoğun fobi).

  • Aşırı irkilme tepkileri.

  • Alt ıslatma veya parmak emme gibi gelişimsel gerileme belirtileri.

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
