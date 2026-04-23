Aynı Şehir Bambaşka Hayatlar: Bir Kadın New York'un İki Farklı Yüzünü Gösterdi

Aynı Şehir Bambaşka Hayatlar: Bir Kadın New York'un İki Farklı Yüzünü Gösterdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
23.04.2026 - 15:37

Her şehrin iki farklı yüzü var aslında. Sosyal medyanın da etkisiyle aslında pek çok yerin sadece en parlak en dikkat çekici görüntüleri ile karşılaşıyoruz. Bu yüzden gitmeyi hayal ettiğimiz yerlerin arka sokakları ve görünmeyen yüzü, ciddi bir hayal kırıklığı oluşturabiliyor. 

'heeyseda' isimli bir içerik üreticisi New York'un turistlerin gördüğü parlak yüzü ile gerçek hayatın döndüğü karanlık yüzünü yan yana paylaştı. Videoya 'işte gerçek New York bu' yorumları yağdı.

Hangisi gerçek New York?

Hangisi gerçek New York?

Manhattan'ın gökyüzünü delen gökdelenleri, 5. Cadde'nin vitrinleri, Central Park'ın huzuru ve Times Square'in ışıkları. Bu görüntüler New York'u dünyanın hayal ettiği şehre dönüştürüyor. Milyonlarca insan bu yüzü görmek için seyahat ediyor hatta kendi ülkesini terk edip burada yeni bir hayat kuruyor. 

Aynı Manhattan'da binlerce evsiz insan metro istasyonlarında uyuyor. Dünyanın en pahalı şehirlerinden birinde asgari ücretle geçinmeye çalışanlar birden fazla iş yapıyor. Bronx ve bazı Brooklyn semtleri turistlerin hiç görmediği bir yoksulluk tablosu sunuyor. Bu iki dünya bazen yalnızca birkaç blok arayla yan yana var oluyor. Fakat bu görüntülerin hepsi tamamen gerçek. Dünyanın her yerinde o bölgenin bir parlak yüzü bir de görünmeyen arka sokakları var. Bazı kararlar alırken bu noktayı gözardı etmemek gerekiyor.

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
