Kore'de Bir Fabrikada Çalışan Türk Çalışanlara Verilen Öğle Yemeğini Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
23.04.2026 - 12:30

Güney Kore'deki öğrencilere sunulan öğle yemeği menüleri, sıklıkla internette viral hale geliyor. Öğünlerin çeşitliliği, sunumu ve besleyiciliği beğeni topluyor Okullarda öğrencilere sunulan bu yemekler Kore'deki okul yemeklerinin, dünya genelindeki diğer okul yemekleriyle kıyaslanmasına sebep oluyor haliyle. Peki ya iş yerleri?

Güney Kore'de bir fabrikada çalışan Türk, kendilerine verilen öğle yemeğini paylaştı. Okullarda verilen yemek videolarına alışık olanlar hayal kırıklığına uğradı.

Kaynak: https://x.com/ZamHaberAjans/status/20...
Aslında çok meşhur bir Kore yemeği.

Güney Kore mutfağı, özellikle batı tarzı beslenmeye alışkın olanlar için başlangıçta oldukça farklı ve şaşırtıcı gelebiliyor. Videoda görünen 'fabrika yemeği' aslında Kore'deki günlük yemek kültürünün (özellikle iş yerlerinde) çok tipik bir örneği. Kore'deki fabrika, okul veya şirket yemekhanelerinde genellikle açık büfe veya self-servis mantığı hakimdir. Fotoğraftaki tepside porsiyonlar küçük görünse de, insanlar genellikle doymadıklarında gidip pirinç, çorba veya yan ürünlerden (banchan) istedikleri kadar takviye alabilirler. Yani o tepsi sadece 'ilk tur' olabilir.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
