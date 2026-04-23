Kore'de Bir Fabrikada Çalışan Türk Çalışanlara Verilen Öğle Yemeğini Paylaştı

Güney Kore mutfağı, özellikle batı tarzı beslenmeye alışkın olanlar için başlangıçta oldukça farklı ve şaşırtıcı gelebiliyor. Videoda görünen 'fabrika yemeği' aslında Kore'deki günlük yemek kültürünün (özellikle iş yerlerinde) çok tipik bir örneği. Kore'deki fabrika, okul veya şirket yemekhanelerinde genellikle açık büfe veya self-servis mantığı hakimdir. Fotoğraftaki tepside porsiyonlar küçük görünse de, insanlar genellikle doymadıklarında gidip pirinç, çorba veya yan ürünlerden (banchan) istedikleri kadar takviye alabilirler. Yani o tepsi sadece 'ilk tur' olabilir.