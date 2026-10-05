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Türkiye’nin Milli Piyango Talihlisiydi: Fikret Otar Maddi Sıkıntılar Sonrası Evinde Ölü Bulundu

Türkiye’nin Milli Piyango Talihlisiydi: Fikret Otar Maddi Sıkıntılar Sonrası Evinde Ölü Bulundu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
05.10.2026 - 08:37
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1974 yılında henüz 27 yaşındayken Milli Piyango'nun 4 milyon liralık büyük ikramiyesini kazanan Fikret Otar (79), Aydın'ın Efeler ilçesindeki evinde ölü bulundu. Zamanında bölgenin sayılı zenginleri arasına giren Otar'ın, servetini yıllar içinde kaybettiği ve son dönemini maddi sıkıntılar içinde geçirdiği öne sürüldü. İlk belirlemeler, Otar'ın kendi yaşamına son verdiği yönünde.

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Evinin satıldığını öğrenen Fikret Otar, olaydan bir gün önce kahvehanedeki tanıdıklarına "Beni bir daha görmeyebilirsiniz" demişti.

Evinin satıldığını öğrenen Fikret Otar, olaydan bir gün önce kahvehanedeki tanıdıklarına "Beni bir daha görmeyebilirsiniz" demişti.

Fikret Otar, 1974'teki büyük ikramiyenin ardından İzmir ve Aydın'da gayrimenkul ve otobüs yatırımları yaptı. Zaman içinde bu mal varlıklarını tek tek elden çıkardı, serveti eridi. Son yıllarını, ailesinden kalan iki katlı evde, işitme engelli eşi Nebahat Otar ile sürdürüyordu.

Çevresindekilerin anlattığına göre Otar, yaşadığı evin oğlu tarafından satışa çıkarılmasından büyük rahatsızlık duyuyordu. Olaydan bir gün önce kahvehanede sohbet ettiği tanıdıklarına şunları söyledi: 'Evimden ayrılmak istemiyorum ama oğlum satıyor. Beni bir daha görmeyebilirsiniz.' Bu sözler, olayın ardından gündem oldu.

Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine eve ulaşan ekipler, Otar'ı yatak odasında hayatını kaybetmiş halde buldu.

Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine eve ulaşan ekipler, Otar'ı yatak odasında hayatını kaybetmiş halde buldu.

Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Tepecik Mahallesi'ndeki iki katlı evden gelen sesi duyan komşular, olayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Sağlık, polis ve yer inceleme ekipleri adrese yönlendirildi. Yapılan kontrolde 79 yaşındaki Otar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay sırasında evde bulunan Nebahat Otar, işitme engelli olduğu için herhangi bir ses duymadığını aktardı. Polis ekipleri evde inceleme yaptı, Otar'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Ölümün kesin nedeni, adli incelemenin ardından netleşecek.

Bir dönem Aydın'ın en bilinen zenginlerinden biri olan Otar'ın hikâyesi, yıllar sonra bu sokakta hüzünlü bir sonla bitti.

Bir dönem Aydın'ın en bilinen zenginlerinden biri olan Otar'ın hikâyesi, yıllar sonra bu sokakta hüzünlü bir sonla bitti.

1974'teki 4 milyon liralık ikramiye, 27 yaşındaki Otar'ı bir gecede Aydın'ın konuşulan isimlerinden biri yapmıştı. O yıllarda kazandığı parayla yatırım yapan Otar'ın birikimi, uzun yıllar içinde tükendi.

Adresteki evin duvarında asılı 'Satılık' ilanı da dikkat çekti. Olayla ilgili adli süreç ve soruşturma devam ediyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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