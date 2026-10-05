Türkiye’nin Milli Piyango Talihlisiydi: Fikret Otar Maddi Sıkıntılar Sonrası Evinde Ölü Bulundu

Fikret Otar, 1974'teki büyük ikramiyenin ardından İzmir ve Aydın'da gayrimenkul ve otobüs yatırımları yaptı. Zaman içinde bu mal varlıklarını tek tek elden çıkardı, serveti eridi. Son yıllarını, ailesinden kalan iki katlı evde, işitme engelli eşi Nebahat Otar ile sürdürüyordu.

Çevresindekilerin anlattığına göre Otar, yaşadığı evin oğlu tarafından satışa çıkarılmasından büyük rahatsızlık duyuyordu. Olaydan bir gün önce kahvehanede sohbet ettiği tanıdıklarına şunları söyledi: 'Evimden ayrılmak istemiyorum ama oğlum satıyor. Beni bir daha görmeyebilirsiniz.' Bu sözler, olayın ardından gündem oldu.