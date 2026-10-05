Türkiye’nin Milli Piyango Talihlisiydi: Fikret Otar Maddi Sıkıntılar Sonrası Evinde Ölü Bulundu
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1974 yılında henüz 27 yaşındayken Milli Piyango'nun 4 milyon liralık büyük ikramiyesini kazanan Fikret Otar (79), Aydın'ın Efeler ilçesindeki evinde ölü bulundu. Zamanında bölgenin sayılı zenginleri arasına giren Otar'ın, servetini yıllar içinde kaybettiği ve son dönemini maddi sıkıntılar içinde geçirdiği öne sürüldü. İlk belirlemeler, Otar'ın kendi yaşamına son verdiği yönünde.
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Evinin satıldığını öğrenen Fikret Otar, olaydan bir gün önce kahvehanedeki tanıdıklarına "Beni bir daha görmeyebilirsiniz" demişti.
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Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine eve ulaşan ekipler, Otar'ı yatak odasında hayatını kaybetmiş halde buldu.
Bir dönem Aydın'ın en bilinen zenginlerinden biri olan Otar'ın hikâyesi, yıllar sonra bu sokakta hüzünlü bir sonla bitti.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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