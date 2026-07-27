En İyi Hava Temizleyici Markaları

Evde daha temiz ve sağlıklı bir hava için hava temizleyici seçerken birkaç önemli noktaya dikkat etmek gerekiyor. Peki CADR değeri ne anlama geliyor, hangi oda büyüklüğüne hangi cihaz uygun ve bebek odasında hangi filtre türü tercih edilmeli? Arçelik, Dyson, Vestel, Fakir ve Sinbo gibi markaların farklı ihtiyaçlara yönelik modelleri bulunuyor. Biz de kullanım alanından filtre özelliklerine, marka ve model seçeneklerinden fiyat aralıklarına kadar hava temizleyici alırken merak edilen tüm detayları sizler için derledik.