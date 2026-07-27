En İyi Hava Temizleyici Markaları
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Evde daha temiz ve sağlıklı bir hava için hava temizleyici seçerken birkaç önemli noktaya dikkat etmek gerekiyor. Peki CADR değeri ne anlama geliyor, hangi oda büyüklüğüne hangi cihaz uygun ve bebek odasında hangi filtre türü tercih edilmeli? Arçelik, Dyson, Vestel, Fakir ve Sinbo gibi markaların farklı ihtiyaçlara yönelik modelleri bulunuyor. Biz de kullanım alanından filtre özelliklerine, marka ve model seçeneklerinden fiyat aralıklarına kadar hava temizleyici alırken merak edilen tüm detayları sizler için derledik.
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Hava Temizleyici Alırken Nelere Dikkat Edilmeli? – 2026
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SSS: Hava Temizleyici Markaları Hakkında Merak Edilenler
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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