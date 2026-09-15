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Tüm Servetini Geride Bırakıp Kızlarıyla Köye Yerleşti: Şimdi Bitki Satarak Geçiniyor

Tüm Servetini Geride Bırakıp Kızlarıyla Köye Yerleşti: Şimdi Bitki Satarak Geçiniyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
15.09.2026 - 14:10
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Madrid’in en köklü ve varlıklı ailelerinden birine mensup olan 45 yaşındaki Sure, modern kent yaşamının sunduğu tüm ayrıcalıklardan vazgeçerek radikal bir hayat değişikliğine imza attı. Yurt dışındaki akademik eğitimini tamamlamasının ardından lüks yaşamını geride bırakan İspanyol kadın, rotasını İspanya’nın kuzeyinde yer alan Asturias bölgesine çevirdi. İki kızıyla birlikte araç yolunun, şebeke suyunun ve elektrik altyapısının bulunmadığı dağlık bir köye yerleşen Sure, teknolojiden izole ve tamamen doğal bir yaşam sürmeye başladı.

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Kaynak: https://www.cope.es/actualidad/econom...
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Geleneksel Yöntemlerle Üretilen Şifalı Ürünler Geçim Kaynağı Oldu

Geleneksel Yöntemlerle Üretilen Şifalı Ürünler Geçim Kaynağı Oldu

Modern konfordan uzak bu dağlık coğrafyada yaşam mücadelesi veren Sure, ihtiyaçlarını doğadan karşılayarak geçimini sağlama yolunu seçti. Gün boyunca dağlardan biberiye, arnika, sarı kantaron ve karakafes otu gibi şifalı bitkileri toplayan kadın; geleneksel yöntemlerle kremler, hidrolatlar ve tentürler hazırlıyor. Elde ettiği ürünleri bölgedeki yerel pazarlarda satarak ailesinin gıda ihtiyaçlarını karşılıyor ve bitkiler üzerine düzenlediği eğitimlerle gelirini destekliyor. Yakacak odununu tek başına temin eden Sure, sebze bahçesini ve evini bölgede sıklıkla görülen ayı tehdidine karşı korumak için de zorlu bir mesai yürütüyor.

Kanser Tedavisinin Ardından Doğal Yaşama Geri Döndü

Kanser Tedavisinin Ardından Doğal Yaşama Geri Döndü

Çocuklarını tüketim kültüründen ve dijital bağımlılıklardan uzak büyütmeyi hedefleyen Sure’nin hayatı, kanser teşhisi almasıyla zorlu bir sınavdan geçti. Tıbbi tedavi görmek amacıyla dağ köyünden ayrılarak üç yıl boyunca Cabranes kasabasında yaşamak zorunda kalan cesur kadın, hastalığı başarıyla atlattıktan sonra vakit kaybetmeden dağdaki evine geri döndü.

Maddi birikimlerin ötesinde dağ suyunu ve temiz havayı gerçek zenginlik olarak tanımlayan Sure, doğanın kalbinde elde ettiği iç huzuru hiçbir lükse değişmeyeceğini ifade ediyor. Yaşadığı tüm imkânsızlıklara rağmen kararlılığından ödün vermeyen İspanyol kadın, doğayla uyum içindeki mücadelesiyle dikkat çekiyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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