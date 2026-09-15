Tüm Servetini Geride Bırakıp Kızlarıyla Köye Yerleşti: Şimdi Bitki Satarak Geçiniyor

Modern konfordan uzak bu dağlık coğrafyada yaşam mücadelesi veren Sure, ihtiyaçlarını doğadan karşılayarak geçimini sağlama yolunu seçti. Gün boyunca dağlardan biberiye, arnika, sarı kantaron ve karakafes otu gibi şifalı bitkileri toplayan kadın; geleneksel yöntemlerle kremler, hidrolatlar ve tentürler hazırlıyor. Elde ettiği ürünleri bölgedeki yerel pazarlarda satarak ailesinin gıda ihtiyaçlarını karşılıyor ve bitkiler üzerine düzenlediği eğitimlerle gelirini destekliyor. Yakacak odununu tek başına temin eden Sure, sebze bahçesini ve evini bölgede sıklıkla görülen ayı tehdidine karşı korumak için de zorlu bir mesai yürütüyor.