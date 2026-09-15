Tüm Servetini Geride Bırakıp Kızlarıyla Köye Yerleşti: Şimdi Bitki Satarak Geçiniyor
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Kaynak: https://www.cope.es/actualidad/econom...
Madrid’in en köklü ve varlıklı ailelerinden birine mensup olan 45 yaşındaki Sure, modern kent yaşamının sunduğu tüm ayrıcalıklardan vazgeçerek radikal bir hayat değişikliğine imza attı. Yurt dışındaki akademik eğitimini tamamlamasının ardından lüks yaşamını geride bırakan İspanyol kadın, rotasını İspanya’nın kuzeyinde yer alan Asturias bölgesine çevirdi. İki kızıyla birlikte araç yolunun, şebeke suyunun ve elektrik altyapısının bulunmadığı dağlık bir köye yerleşen Sure, teknolojiden izole ve tamamen doğal bir yaşam sürmeye başladı.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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