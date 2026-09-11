İBB Raporu Ortaya Çıkardı: İstanbul'da 20 Bin Bina Yüksek Riskli, İşte En Tehlikeli İki İlçe
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Temmuz 2020'den bu yana sürdürdüğü bina denetimlerinde çarpıcı bir tablo ortaya çıktı. Vatandaşların başvurusu üzerine incelenen 40 bin binanın 20 bini 'yüksek' ya da 'çok yüksek' riskli bulundu. Raporda ilçe ilçe risk oranları da paylaşıldı ve İstanbul'un en tehlikeli bölgeleri netlik kazandı.
Kaynak: Karar Gazetesi - Selin Işık
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40 Bin Binanın Yarısı 'Yüksek' veya 'Çok Yüksek' Riskli Çıktı.
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Avcılar ve Zeytinburnu Listenin Zirvesinde: Yüzde 19 ve Yüzde 14'lük Riskli Bina Oranıyla.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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