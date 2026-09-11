article/comments
article/share
Haberler
Gündem
İBB Raporu Ortaya Çıkardı: İstanbul'da 20 Bin Bina Yüksek Riskli, İşte En Tehlikeli İki İlçe

İBB Raporu Ortaya Çıkardı: İstanbul'da 20 Bin Bina Yüksek Riskli, İşte En Tehlikeli İki İlçe

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
11.09.2026 - 14:43 Son Güncelleme: 11.09.2026 - 17:13
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Temmuz 2020'den bu yana sürdürdüğü bina denetimlerinde çarpıcı bir tablo ortaya çıktı. Vatandaşların başvurusu üzerine incelenen 40 bin binanın 20 bini 'yüksek' ya da 'çok yüksek' riskli bulundu. Raporda ilçe ilçe risk oranları da paylaşıldı ve İstanbul'un en tehlikeli bölgeleri netlik kazandı. 

Kaynak: Karar Gazetesi - Selin Işık

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

40 Bin Binanın Yarısı 'Yüksek' veya 'Çok Yüksek' Riskli Çıktı.

40 Bin Binanın Yarısı 'Yüksek' veya 'Çok Yüksek' Riskli Çıktı.

İBB ekipleri, Temmuz 2020 ile Temmuz 2026 arasında vatandaşların talebi doğrultusunda toplam 40 bin binada hızlı tarama yöntemiyle inceleme yaptı. Taramanın sonunda 20 bin binanın 'yüksek' veya 'çok yüksek' risk grubunda olduğu belirlendi; bu da incelenen her iki binadan birinin ciddi risk taşıdığı anlamına geliyor.

İBB verileri, riskli çıkan binaların büyük bölümünün 1999 öncesinde inşa edildiğini bir kez daha gözler önüne serdi. O tarihten önce yapılan binalarda güncel deprem yönetmeliğinin aranmaması, çürük bina oranının bu denli yüksek çıkmasının başlıca nedeni olarak gösteriliyor. Fotoğrafta görülen Zeytinburnu Seyitnizam Mahallesi'ndeki bina da bu kapsamda kentsel dönüşüme dahil edildi.

İlginç bir ayrıntı da başvuru dağılımında öne çıktı: hızlı tarama için en çok başvuru Kadıköylülerden gelirken, en az talep Sultanbeyli'den yapıldı. Ancak başvuru yoğunluğu, o ilçenin risk oranıyla her zaman örtüşmedi.

Avcılar ve Zeytinburnu Listenin Zirvesinde: Yüzde 19 ve Yüzde 14'lük Riskli Bina Oranıyla.

Avcılar ve Zeytinburnu Listenin Zirvesinde: Yüzde 19 ve Yüzde 14'lük Riskli Bina Oranıyla.

Raporun en dikkat çekici kısmı ilçe bazlı yüzdelerde saklı. Avcılar'da incelenen binaların yüzde 19,07'si yüksek riskli çıkarken, bu oran Zeytinburnu'nda yüzde 14,59 olarak kayıtlara geçti. İki ilçe, listenin açık ara zirvesinde yer alıyor.

Bağcılar yüzde 8,34 ile üçüncü sırada yer alırken, Küçükçekmece'de bu oran yüzde 7,8, Fatih'te yüzde 5,65, Esenyurt'ta ise yüzde 5,03 olarak ölçüldü. Bahçelievler yüzde 3,79, Silivri yüzde 3,40, Bakırköy ve Esenler ise yüzde 3,27 ile bu ilçeleri takip etti.

Avcılar Belediyesi'nin yürüttüğü kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında binlerce konut yenilendi; uzmanlara göre bu tablo, özellikle kıyı şeridine yakın ve zemin yapısı zayıf ilçelerde dönüşümün hızlandırılması gerektiğine işaret ediyor.

Listenin diğer ucunda ise büyük ölçüde daha rahat bir tablo var. Ümraniye yüzde 0,48, Ataşehir yüzde 0,52, Arnavutköy yüzde 0,57, Şişli yüzde 0,58 ve Eyüpsultan yüzde 0,64 ile en düşük risk oranına sahip ilçeler arasında sıralandı.

Beylikdüzü yüzde 0,73, Tuzla yüzde 0,88, Kartal yüzde 0,89, Üsküdar yüzde 0,91 ve Kağıthane yüzde 0,94 ile bu ilçeleri izledi. En çok başvurunun geldiği Kadıköy'de risk oranı yüzde 1 civarında kalarak şehrin en düşük seviyelerinden birine karşılık geldi; Beyoğlu yüzde 1,17, Maltepe yüzde 1,23 ve Büyükçekmece yüzde 2,58 ile orta sıralarda yer buldu.

İBB'nin hızlı tarama başvurularının artan ilgiyle sürdüğü belirtiliyor; kentin genelinde güçlendirme ve dönüşüm çalışmalarının önümüzdeki dönemde hız kazanması bekleniyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın