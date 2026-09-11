İBB Raporu Ortaya Çıkardı: İstanbul'da 20 Bin Bina Yüksek Riskli, İşte En Tehlikeli İki İlçe

İBB ekipleri, Temmuz 2020 ile Temmuz 2026 arasında vatandaşların talebi doğrultusunda toplam 40 bin binada hızlı tarama yöntemiyle inceleme yaptı. Taramanın sonunda 20 bin binanın 'yüksek' veya 'çok yüksek' risk grubunda olduğu belirlendi; bu da incelenen her iki binadan birinin ciddi risk taşıdığı anlamına geliyor.

İBB verileri, riskli çıkan binaların büyük bölümünün 1999 öncesinde inşa edildiğini bir kez daha gözler önüne serdi. O tarihten önce yapılan binalarda güncel deprem yönetmeliğinin aranmaması, çürük bina oranının bu denli yüksek çıkmasının başlıca nedeni olarak gösteriliyor. Fotoğrafta görülen Zeytinburnu Seyitnizam Mahallesi'ndeki bina da bu kapsamda kentsel dönüşüme dahil edildi.

İlginç bir ayrıntı da başvuru dağılımında öne çıktı: hızlı tarama için en çok başvuru Kadıköylülerden gelirken, en az talep Sultanbeyli'den yapıldı. Ancak başvuru yoğunluğu, o ilçenin risk oranıyla her zaman örtüşmedi.