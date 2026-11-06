Burcuna Göre Hayatta En Çok Neyden Korkuyorsun?
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Herkesin içinde kolay kolay itiraf edemediği, bazen kendisine bile söylemekten kaçındığı bir korkusu vardır. Kimi yalnız kalmaktan, kimi kontrolü kaybetmekten, kimi ise hayallerine ulaşamadan sıradan bir hayat yaşamaktan korkar. Üstelik bu korkular her zaman göründüğü kadar açık olmayabilir; bazen aşırı özgüvenin, bazen mükemmeliyetçiliğin, bazen de umursamaz tavırların arkasına saklanabilir.
Peki, burcunun karakter özelliklerinden yola çıkarak senin en büyük korkunu tahmin edebilir miyiz?
Burcun hangisi?
Güçsüz ve çaresiz kalmak
Güvende olduğu düzeni kaybetmek
Hayatın dışında kalmak ve fırsatları kaçırmak
Sevdikleri tarafından terk edilmek
Değersiz ve önemsiz hissetmek
Hata yapmak ve yetersiz kalmak
Yalnız kalmak ve sevilmemek
İhanete uğramak ve güvenini kaybetmek
Özgürlüğünü kaybetmek ve bir yere sıkışıp kalmak
Başarısız olmak ve hayatını boşa harcamak
Kendi kimliğini kaybetmek ve sıradanlaşmak
Acımasız bir gerçeklikle yüzleşmek
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