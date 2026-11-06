Burcuna Göre Hayatta En Çok Neyden Korkuyorsun?

Senin en büyük korkun, hayat akıp giderken geride kalmak. Yeni şeyler öğrenmek, farklı insanlarla tanışmak, değişik deneyimler yaşamak ve her zaman gündemin içinde olmak istiyorsun. Dünyada keşfedilecek bu kadar çok şey varken tek bir hayatın içine sıkışıp kalma düşüncesi seni rahatsız ediyor. Bir yerde uzun süre aynı şeyleri yapmak, sürekli aynı insanlarla görüşmek veya kendini tekrar eden bir hayatın içinde bulmak sana göre değil. Asıl korkun yalnızca bir fırsatı kaçırmak değil; yaşayabileceğin onlarca farklı ihtimal varken bunlardan habersiz kalmak. Bu nedenle bazen her şeye yetişmeye çalışabilir, bir konuya tam anlamıyla odaklanmadan başka bir heyecanın peşine düşebilirsin. Başkalarının senden daha fazla deneyim kazandığını veya hayatı daha dolu yaşadığını düşündüğünde kendini gereksiz yere kıyaslayabilirsin. Oysa her şeyi deneyimlemek zorunda değilsin. Bir şeyleri kaçırıyor olman, hayatı eksik yaşadığın anlamına gelmez. Bazen tek bir seçeneğe odaklanmak, onlarca ihtimal arasında dolaşmaktan çok daha tatmin edici olabilir. Senin için önemli olan her yerde bulunmak değil, bulunduğun yerde gerçekten var olabilmek.