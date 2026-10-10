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Netflix'in Çalışanlarının Yüzde 5'ini İşten Çıkarmaya Hazırlandığı İddia Edildi

Netflix'in Çalışanlarının Yüzde 5'ini İşten Çıkarmaya Hazırlandığı İddia Edildi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
10.10.2026 - 18:46
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Netflix'in çalışanlarının yaklaşık yüzde 5'ini işten çıkarmaya hazırlandığı öne sürüldü. Reuters'ın Puck News'e dayandırdığı habere göre konuya hâkim kaynaklar, duyurunun en erken gelecek hafta yapılabileceğini söylüyor. Şirket habere ilişkin yorum yapmayı reddetti.

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Yaklaşık 16 bin çalışan var.

Yaklaşık 16 bin çalışan var.

Netflix'in geçen yılın sonunda yaklaşık 16 bin tam zamanlı çalışanı bulunuyordu ve planlanan kesinti bunun yaklaşık yüzde 5'ine denk geliyor. Şirket bundan önceki en büyük işten çıkarma dalgasını 2022'de yaşamış ve yüzlerce çalışanıyla yollarını ayırmıştı. O dönemde Netflix'in büyümesi yavaşlıyor, platform abone kaybediyordu.

Rekabet sertleşiyor.

Rekabet sertleşiyor.

Yayın platformları arasındaki rekabet artarken YouTube, izlenme süresinden ve reklam gelirinden daha büyük pay almaya başladı. Netflix ise gelirini abonelik dışına yaymak için reklam, canlı yayın içerikleri ve oyun alanlarına yatırım yapıyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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