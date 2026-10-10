Netflix'in Çalışanlarının Yüzde 5'ini İşten Çıkarmaya Hazırlandığı İddia Edildi
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Netflix'in çalışanlarının yaklaşık yüzde 5'ini işten çıkarmaya hazırlandığı öne sürüldü. Reuters'ın Puck News'e dayandırdığı habere göre konuya hâkim kaynaklar, duyurunun en erken gelecek hafta yapılabileceğini söylüyor. Şirket habere ilişkin yorum yapmayı reddetti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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