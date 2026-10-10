Netflix'in Çalışanlarının Yüzde 5'ini İşten Çıkarmaya Hazırlandığı İddia Edildi

Netflix'in geçen yılın sonunda yaklaşık 16 bin tam zamanlı çalışanı bulunuyordu ve planlanan kesinti bunun yaklaşık yüzde 5'ine denk geliyor. Şirket bundan önceki en büyük işten çıkarma dalgasını 2022'de yaşamış ve yüzlerce çalışanıyla yollarını ayırmıştı. O dönemde Netflix'in büyümesi yavaşlıyor, platform abone kaybediyordu.