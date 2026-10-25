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Geç Kalanlar, Belgesini Unutanlar, Küpe ile Gelenler: KPSS'de Yine Manzara Değişmedi

Geç Kalanlar, Belgesini Unutanlar, Küpe ile Gelenler: KPSS'de Yine Manzara Değişmedi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
25.10.2026 - 14:28 Son Güncelleme: 25.10.2026 - 14:31

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Bu sabah ülkemiz yine bir KPSS sabahına uyandı. ÖSYM tarafından düzenlenen 2026-KPSS Ortaöğretim sınavı bu sabah (25 Ekim Pazar günü) Türkiye genelinde 254 merkezde yapıldı. Sabah saat 10.15'te başlayan oturumda 2 milyon 985 bin 438 aday ter döktü. Her sınavda olduğu gibi sınav merkezlerinin önünde yoğun bir hareketlilik görüldü.

Ancak KPSS'de yine manzara değişmedi. Sınav saatine dakikalar kala kapıya yetişemeyenler, kimlik yerine ehliyet getirenler ve takılarını çıkarmakta zorunda kalanlar sınav kapısında zor anlar yaşadı. Sivas'ta ehliyetiyle gelen aday okul binasına alınmayınca 'Ben sınava girmeyeceğim' diyerek görevlilere tepki gösterirken, bir başka aday kulağındaki küpenin çıkarılmasının ardından oturuma son dakikada yetişti.

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Sivas'ta KPSS oturumuna kimlik yerine ehliyetini getiren bir aday, okul binasına alınmayınca elindeki kağıdı atarak görevlilere tepki gösterdi.

Sivas'ta KPSS sınavına kulağında küpe ile gelen bir aday, küpesi görevlilerce çıkarılınca sınava 1 dakika kala yetişti.

Manisa'da KPSS'ye giderken araçlarının lastiği patlayan 3 aday, jandarma ekipleri tarafından sınava yetiştirildi.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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