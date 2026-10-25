Geç Kalanlar, Belgesini Unutanlar, Küpe ile Gelenler: KPSS'de Yine Manzara Değişmedi

Bu sabah ülkemiz yine bir KPSS sabahına uyandı. ÖSYM tarafından düzenlenen 2026-KPSS Ortaöğretim sınavı bu sabah (25 Ekim Pazar günü) Türkiye genelinde 254 merkezde yapıldı. Sabah saat 10.15'te başlayan oturumda 2 milyon 985 bin 438 aday ter döktü. Her sınavda olduğu gibi sınav merkezlerinin önünde yoğun bir hareketlilik görüldü.

Ancak KPSS'de yine manzara değişmedi. Sınav saatine dakikalar kala kapıya yetişemeyenler, kimlik yerine ehliyet getirenler ve takılarını çıkarmakta zorunda kalanlar sınav kapısında zor anlar yaşadı. Sivas'ta ehliyetiyle gelen aday okul binasına alınmayınca 'Ben sınava girmeyeceğim' diyerek görevlilere tepki gösterirken, bir başka aday kulağındaki küpenin çıkarılmasının ardından oturuma son dakikada yetişti.