"Neden Strese Giriyorsunuz?" Diye Sordu: KPSS Paylaşımı Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Türkiye'de her yıl milyonlarca kişinin girdiği KPSS, uzun süredir yalnızca bir sınav olmaktan çıkmış durumda. Kimileri için güvenceli bir hayatın tek kapısı, kimileri içinse yıllara yayılan bir bekleyişin adı. 2026 KPSS Lisans sınavının yapıldığı 6 Eylül'de de tam olarak bu tartışma yeniden alevlendi.

Sınava rekor katılımla 1 milyon 708 bin 329 aday başvurdu. Tam o gün bir kullanıcının, sınava hazırlananlara yönelik 'İnsan nasıl tüm umudunu KPSS'ye bağlayıp sıradan bir hayat ve ortalama bir maaş için strese girer?' sözleri sosyal medyada büyük tepki topladı. Paylaşım 21 binden fazla beğeni alırken altına yüzlerce yanıt geldi.