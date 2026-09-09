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"Neden Strese Giriyorsunuz?" Diye Sordu: KPSS Paylaşımı Sosyal Medyayı İkiye Böldü

"Neden Strese Giriyorsunuz?" Diye Sordu: KPSS Paylaşımı Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
09.09.2026 - 11:38
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Türkiye'de her yıl milyonlarca kişinin girdiği KPSS, uzun süredir yalnızca bir sınav olmaktan çıkmış durumda. Kimileri için güvenceli bir hayatın tek kapısı, kimileri içinse yıllara yayılan bir bekleyişin adı. 2026 KPSS Lisans sınavının yapıldığı 6 Eylül'de de tam olarak bu tartışma yeniden alevlendi.

Sınava rekor katılımla 1 milyon 708 bin 329 aday başvurdu. Tam o gün bir kullanıcının, sınava hazırlananlara yönelik 'İnsan nasıl tüm umudunu KPSS'ye bağlayıp sıradan bir hayat ve ortalama bir maaş için strese girer?' sözleri sosyal medyada büyük tepki topladı. Paylaşım 21 binden fazla beğeni alırken altına yüzlerce yanıt geldi.

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Gelen cevaplar tek bir noktada birleşmedi.

Gelen cevaplar tek bir noktada birleşmedi.

Kimi özel sektördeki çalışma koşullarını hatırlattı, kimi rakamlar üzerinden itiraz etti, kimi de kendi mesleğinden örnek verdi. İşte tartışmayı başlatan paylaşım ve öne çıkan yanıtlar 👇

İlk itiraz, özel sektördeki çalışma koşullarını hatırlatmak oldu.

İlk itiraz, özel sektördeki çalışma koşullarını hatırlatmak oldu.
twitter.com

Bir kullanıcı, sağlık sektöründe çalışan babasına yapılan teklifi anlattı.

Bir kullanıcı, sağlık sektöründe çalışan babasına yapılan teklifi anlattı.
twitter.com

"Ortalama maaş" tanımı rakamlar üzerinden sorgulandı.

"Ortalama maaş" tanımı rakamlar üzerinden sorgulandı.
twitter.com

Özel sektörde konuşulan maaş rakamlarının gerçekçiliği de tartışıldı.

Özel sektörde konuşulan maaş rakamlarının gerçekçiliği de tartışıldı.
twitter.com
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Yeni mezunların deneyim çıkmazına dikkat çekenler oldu.

Yeni mezunların deneyim çıkmazına dikkat çekenler oldu.
twitter.com

Herkesin aynı imkanlarla yola çıkmadığı hatırlatıldı.

Herkesin aynı imkanlarla yola çıkmadığı hatırlatıldı.
twitter.com

Bazı bölümler için özel sektörde iş alanı bile bulunmuyor.

Bazı bölümler için özel sektörde iş alanı bile bulunmuyor.
twitter.com

Kamuda çalışan biri kendi maaşını ve yan haklarını anlattı.

Kamuda çalışan biri kendi maaşını ve yan haklarını anlattı.
twitter.com

Atanan tanıdıkları üzerinden karşı görüş bildirenler de vardı.

Atanan tanıdıkları üzerinden karşı görüş bildirenler de vardı.
twitter.com
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Eleştirinin ülkenin gerçekliğinden kopuk olduğunu savunanlar oldu.

Eleştirinin ülkenin gerçekliğinden kopuk olduğunu savunanlar oldu.
twitter.com

Kimileri ise meseleyi üç kelimeyle özetledi.

Kimileri ise meseleyi üç kelimeyle özetledi.
twitter.com

Bir kullanıcı da bu fikrin zamanla değişeceğini öngördü.

Bir kullanıcı da bu fikrin zamanla değişeceğini öngördü.
twitter.com

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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