"Neden Strese Giriyorsunuz?" Diye Sordu: KPSS Paylaşımı Sosyal Medyayı İkiye Böldü
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Türkiye'de her yıl milyonlarca kişinin girdiği KPSS, uzun süredir yalnızca bir sınav olmaktan çıkmış durumda. Kimileri için güvenceli bir hayatın tek kapısı, kimileri içinse yıllara yayılan bir bekleyişin adı. 2026 KPSS Lisans sınavının yapıldığı 6 Eylül'de de tam olarak bu tartışma yeniden alevlendi.
Sınava rekor katılımla 1 milyon 708 bin 329 aday başvurdu. Tam o gün bir kullanıcının, sınava hazırlananlara yönelik 'İnsan nasıl tüm umudunu KPSS'ye bağlayıp sıradan bir hayat ve ortalama bir maaş için strese girer?' sözleri sosyal medyada büyük tepki topladı. Paylaşım 21 binden fazla beğeni alırken altına yüzlerce yanıt geldi.
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Gelen cevaplar tek bir noktada birleşmedi.
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İlk itiraz, özel sektördeki çalışma koşullarını hatırlatmak oldu.
Bir kullanıcı, sağlık sektöründe çalışan babasına yapılan teklifi anlattı.
"Ortalama maaş" tanımı rakamlar üzerinden sorgulandı.
Özel sektörde konuşulan maaş rakamlarının gerçekçiliği de tartışıldı.
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Yeni mezunların deneyim çıkmazına dikkat çekenler oldu.
Herkesin aynı imkanlarla yola çıkmadığı hatırlatıldı.
Bazı bölümler için özel sektörde iş alanı bile bulunmuyor.
Kamuda çalışan biri kendi maaşını ve yan haklarını anlattı.
Atanan tanıdıkları üzerinden karşı görüş bildirenler de vardı.
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Eleştirinin ülkenin gerçekliğinden kopuk olduğunu savunanlar oldu.
Kimileri ise meseleyi üç kelimeyle özetledi.
Bir kullanıcı da bu fikrin zamanla değişeceğini öngördü.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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