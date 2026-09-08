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İstanbul'daki "Ebeveyn Banyolu Ev" İlanı Sosyal Medyanın Gündeminde

İstanbul'daki "Ebeveyn Banyolu Ev" İlanı Sosyal Medyanın Gündeminde

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
08.09.2026 - 18:26
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Özellikle büyükşehirlerdeki barınma sorunu ev sahibi ve emlakçıların ellerindeki evler hususunda daha ilginç ilanlar yayınlamasında neden oluyor. İstanbul’dan bir konut ilanında ise “ebeveyn banyolu” ifadesi kullanıldı. Ancak paylaşılan fotoğrafta, ayrı bir banyo yerine yatak odasının köşesine yerleştirilmiş bir duş kabini görüntülendi. İlan sosyal medyada çokça konuşuldu.

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Ebeveyn banyosu diye ilana tıklayanlar hayal kırıklığı yaşadı.

Ebeveyn banyosu diye ilana tıklayanlar hayal kırıklığı yaşadı.

Evin yatak odasında müstakil bir banyo ve eviye yerine köşeye iliştirilmiş bir duş kabini görüntülendi. Tasarım pek çok kişiyi şaşkınlığa uğratırken özellikle X'te pek çok kişi bu ilanı ironileriyle yorumladı.

İlana gelen bazı yorumlar şu şekilde:

İlana gelen bazı yorumlar şu şekilde:
twitter.com

Farklı benzetmeler yapıldı.

Farklı benzetmeler yapıldı.
twitter.com

Son zamanlarda gelen ilginç ilanlar da hatırlatıldı.

Son zamanlarda gelen ilginç ilanlar da hatırlatıldı.
twitter.com

Düzeltmeler de geldi.

Düzeltmeler de geldi.
twitter.com
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Bazıları da tasarımlarını konuşturdu.

Bazıları da tasarımlarını konuşturdu.
twitter.com

Siz ne düşünüyorsunuz?

Siz ne düşünüyorsunuz?
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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