İstanbul'daki "Ebeveyn Banyolu Ev" İlanı Sosyal Medyanın Gündeminde
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Özellikle büyükşehirlerdeki barınma sorunu ev sahibi ve emlakçıların ellerindeki evler hususunda daha ilginç ilanlar yayınlamasında neden oluyor. İstanbul’dan bir konut ilanında ise “ebeveyn banyolu” ifadesi kullanıldı. Ancak paylaşılan fotoğrafta, ayrı bir banyo yerine yatak odasının köşesine yerleştirilmiş bir duş kabini görüntülendi. İlan sosyal medyada çokça konuşuldu.
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Ebeveyn banyosu diye ilana tıklayanlar hayal kırıklığı yaşadı.
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İlana gelen bazı yorumlar şu şekilde:
Farklı benzetmeler yapıldı.
Son zamanlarda gelen ilginç ilanlar da hatırlatıldı.
Düzeltmeler de geldi.
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Bazıları da tasarımlarını konuşturdu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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