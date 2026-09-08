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Sözcü TV Sunucusu Özlem Gürses'in GTA 6 Hakkındaki Sözleri Tepkilerin Odağında

Sözcü TV Sunucusu Özlem Gürses'in GTA 6 Hakkındaki Sözleri Tepkilerin Odağında

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
08.09.2026 - 13:58
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Sözcü TV ana haber sunucusu Özlem Gürses’in GTA 6 haberi sosyal medyada tepki topladı. Gürses'in, oyunu “kriminal sektörlerin zirve yaptığı dönemde yeni bir oyun daha çıkıyor” şeklinde lanse etmesi özellikle oyunseverler ve gençler tarafından tepki çekti.

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Rockstar Games tarafından geliştirilen ve 19 Kasım 2026 tarihinde dünya genelinde çıkış yapacak olan serinin en yeni ve en çok beklenen oyunu olan GTA 6 için geri sayım başladı. Milyonların beklediği oyun haber merkezlerinin de gündemindeydi.

Ancak Sözcü TV'de Özlem Gürses'in oyun hakkında kullandığı ifadeler tepki çekti.

Gürses, 'Bir tarafta dünyanın bütün kriminal sektörlerinin gerçekten de zirve yapmış olması; sadece ülkemizde değil, dünyada da böyle ne yazık ki. Rol modeller, mafyatik tipler, yasa dışı bütün sektörlerde istihdam edilen genç kuşak nesiller... İnanılmaz bir döneme denk gelmiş bulunuyoruz gerçekten de. Sanki yeterince böyle şey yaşanmıyormuş gibi gerçek dünyada, sanal dünyada da bir kriminal dünyayı klonlayan oyun var biliyorsunuz, GTA 6 deniyor bu oyunun adı.' ifadelerini kullandı.

Açıklama tepki çekti.

Açıklama tepki çekti.

Özellikle son yıllarda çokça tartışılan oyunlardaki şiddet meselesi yeniden masaya yatırıldı.

Özellikle son yıllarda çokça tartışılan oyunlardaki şiddet meselesi yeniden masaya yatırıldı.
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Diğer tepkiler şöyle:

Diğer tepkiler şöyle:
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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