Sözcü TV Sunucusu Özlem Gürses'in GTA 6 Hakkındaki Sözleri Tepkilerin Odağında

Gürses, 'Bir tarafta dünyanın bütün kriminal sektörlerinin gerçekten de zirve yapmış olması; sadece ülkemizde değil, dünyada da böyle ne yazık ki. Rol modeller, mafyatik tipler, yasa dışı bütün sektörlerde istihdam edilen genç kuşak nesiller... İnanılmaz bir döneme denk gelmiş bulunuyoruz gerçekten de. Sanki yeterince böyle şey yaşanmıyormuş gibi gerçek dünyada, sanal dünyada da bir kriminal dünyayı klonlayan oyun var biliyorsunuz, GTA 6 deniyor bu oyunun adı.' ifadelerini kullandı.