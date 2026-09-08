Instagram'ın Bitki Örtüsüne Dönüşen Yapay Zekayla 80'ler Akımını Diline Dolayan Kişiler
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Birkaç gündür sosyal medya tek bir akımla çalkalanıyor. '80'lerde olsan nasıl görünürdün?' akımı sadece ülkemizde değil tüm dünyada büyük ilgi görüyor. Retro stilde kabarık saçlar, bol kıyafetler ve dönemin moda renkleriyle oluşturulan bu görseller milyonlarca paylaşım alıyor.
Ancak her akımda olduğu gibi bu akımdan pek hoşlanmayanlar da var. Onlar da kendilerini X'ten ifade ediyor.
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80'ler akımı son yılların en çok katılım sağlanan akımlarından biri.
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Ancak şaka yollu itiraz edenler de var.
Yurt dışında da durumlar farklı değil.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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