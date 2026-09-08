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Instagram'ın Bitki Örtüsüne Dönüşen Yapay Zekayla 80'ler Akımını Diline Dolayan Kişiler

Instagram'ın Bitki Örtüsüne Dönüşen Yapay Zekayla 80'ler Akımını Diline Dolayan Kişiler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
08.09.2026 - 11:37
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Birkaç gündür sosyal medya tek bir akımla çalkalanıyor. '80'lerde olsan nasıl görünürdün?' akımı sadece ülkemizde değil tüm dünyada büyük ilgi görüyor. Retro stilde kabarık saçlar, bol kıyafetler ve dönemin moda renkleriyle oluşturulan bu görseller milyonlarca paylaşım alıyor. 

Ancak her akımda olduğu gibi bu akımdan pek hoşlanmayanlar da var. Onlar da kendilerini X'ten ifade ediyor.

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80'ler akımı son yılların en çok katılım sağlanan akımlarından biri.

80'ler akımı son yılların en çok katılım sağlanan akımlarından biri.

Ünlü sanatçılardan, sporculara hatta kurumsal hesaplara kadar herkes 80'lerde nasıl görüneceğini paylaşıyor.

Ancak şaka yollu itiraz edenler de var.

Ancak şaka yollu itiraz edenler de var.
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Gereksiz bulan da...

Yurt dışında da durumlar farklı değil.

Yurt dışında da durumlar farklı değil.
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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