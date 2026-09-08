Instagram'ın Bitki Örtüsüne Dönüşen Yapay Zekayla 80'ler Akımını Diline Dolayan Kişiler

Birkaç gündür sosyal medya tek bir akımla çalkalanıyor. '80'lerde olsan nasıl görünürdün?' akımı sadece ülkemizde değil tüm dünyada büyük ilgi görüyor. Retro stilde kabarık saçlar, bol kıyafetler ve dönemin moda renkleriyle oluşturulan bu görseller milyonlarca paylaşım alıyor.

Ancak her akımda olduğu gibi bu akımdan pek hoşlanmayanlar da var. Onlar da kendilerini X'ten ifade ediyor.