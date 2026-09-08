Neden Bazı Kişiler Kurgusal Karakterlere Daha Fazla Bağlanır?
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İzlediğiniz bir dizide, filmde kendinize yakın hissettiğiniz hatta neredeyse hoşlandığınız bir karakter oldu mu? Eminiz olmuştur. Örneğin Friends dizisinin sevilen karakteri Chandler'ı çoğu kadın hayatında ister. Ya da Bihter gibi alımlı bir kadın, çoğu erkeğin hayalidir...
Bazı izleyiciler, bu kurgusal karakterlere karşı daha yoğun hisler besleyebilir. Peki bu hislerin arkasında, nasıl bir psikolojik sebep yatıyor? Psychology of Popular Media dergisinde yayımlanan bir araştırma, bu soruyu cevaplıyor.
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Bekar kişiler veya ilişkilerinde mutsuz olan kişiler, kurgusal karakterlere karşı daha fazla romantik hisler besliyor.
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İzleyenlere, çekici bulacakları karakterlerin olduğu filmler izletildi.
Bekar bireylerin, daha yoğun romantik parasosyal etkileşimler yaşadığı bulundu.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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