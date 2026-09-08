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Neden Bazı Kişiler Kurgusal Karakterlere Daha Fazla Bağlanır?

Neden Bazı Kişiler Kurgusal Karakterlere Daha Fazla Bağlanır?

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
08.09.2026 - 13:00
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İzlediğiniz bir dizide, filmde kendinize yakın hissettiğiniz hatta neredeyse hoşlandığınız bir karakter oldu mu? Eminiz olmuştur. Örneğin Friends dizisinin sevilen karakteri Chandler'ı çoğu kadın hayatında ister. Ya da Bihter gibi alımlı bir kadın, çoğu erkeğin hayalidir...

Bazı izleyiciler, bu kurgusal karakterlere karşı daha yoğun hisler besleyebilir. Peki bu hislerin arkasında, nasıl bir psikolojik sebep yatıyor? Psychology of Popular Media dergisinde yayımlanan bir araştırma, bu soruyu cevaplıyor.

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Bekar kişiler veya ilişkilerinde mutsuz olan kişiler, kurgusal karakterlere karşı daha fazla romantik hisler besliyor.

Bekar kişiler veya ilişkilerinde mutsuz olan kişiler, kurgusal karakterlere karşı daha fazla romantik hisler besliyor.

Psychology of Popular Media dergisinde yayımlanan bir araştırma, bekar veya romantik ilişkilerinde mutsuz olan kişilerin, kurgusal karakterlere karşı daha güçlü romantik duygular geliştirme eğiliminde oldukları ortaya koyuyor. Bu bulgular, film yıldızlarına duyulan tek taraflı hayranlığın, gerçek hayattaki karşılanmamış duygusal ihtiyaçların yerine geçebileceğini düşündürüyor. 

Psikologlar, izleyicilerin medya figürleriyle kurduğu tek taraflı psikolojik bağlantıları tanımlamak için 'parasosyal olgular' terimini kullanırlar. Geçmişteki araştırmalar çoğunlukla platonik, arkadaşlığa benzer parasosyal bağlara odaklanmıştır. Bu çalışmalardan elde edilen genel sonuç, yalnız bireylerin aktif sosyal yaşamı olan insanlara göre medya figürleriyle daha yoğun bir şekilde etkileşime girmediği yönündeydi.

Würzburg Üniversitesi'nde araştırmacı olan Nicole Liebers, parasosyal olguların ihmal edilen romantik boyutlarını incelemek için yeni bir çalışma başlattı. Çalışma ikiye ayrıldı. Bu karakterleri izleme sırasındaki anlık parasosyal etkileşimler ve ekran karardıktan sonra da devam eden uzun vadeli parasosyal ilişkiler incelendi.

İzleyenlere, çekici bulacakları karakterlerin olduğu filmler izletildi.

İzleyenlere, çekici bulacakları karakterlerin olduğu filmler izletildi.

İlk çalışmada Liebers, Almanya'daki bir halka açık sinemada 96 kişiyle araştırmasına başladı. Katılımcılar, Wonder Woman, Baywatch veya Transformers 5 filmlerinden birini izlediler. Bu filmler, izleyicinin çekici bulabileceği en az bir erkek ve bir kadın baş karaktere sahip oldukları için özellikle seçildi.

Araştırmacılar, katılımcılardan sinemadan ayrıldıktan hemen sonra bir akıllı telefon anketi doldurmalarını istedi. İzleyiciler, duygusal ve cinsel olarak en çok çekildikleri karakteri belirlediler. Ardından, filmi izlerken yaşanan anlık zihinsel ve fiziksel çekimi ölçen, gerçek zamanlı romantik parasosyal etkileşimlerini ölçmek için tasarlanmış soruları yanıtladılar. Araştırmacı, katılımcıları sosyal durumlarına göre üç gruba ayırdı. Gruplar; romantik olmayan bir partnerle film izleyen bekar bireyleri, romantik olmayan bir partnerle film izleyen ilişkisi olan bireyleri ve romantik partneriyle film izleyen bireyleri içeriyordu.

Bekar bireylerin, daha yoğun romantik parasosyal etkileşimler yaşadığı bulundu.

Bekar bireylerin, daha yoğun romantik parasosyal etkileşimler yaşadığı bulundu.

Sinemanın sosyal ortamı da izleyicilerin deneyimlerini etkiledi. Romantik partnerleriyle birlikte filme giden kişiler, partnerleri olmadan gelen çiftlere kıyasla karakterlere karşı daha düşük duygusal ve fiziksel çekim hissettiklerini bildirdiler. Salonda romantik bir partnerin bulunması, medya figürüne olan anlık romantik bağı azaltmış gibi görünüyordu.

Başka bir araştırma ise 358 gönüllü katılımcıyla, çevrimiçi şekilde yapıldı. Bu araştırmada da katılımcılara çekici buldukları karakterler ve ilişki durumları soruldu. İlk çalışmaya benzer şekilde, bekar katılımcıların evli katılımcılara kıyasla daha güçlü uzun vadeli romantik parasosyal ilişkiler geliştirdikleri görüldü.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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