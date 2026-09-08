Neden Bazı Kişiler Kurgusal Karakterlere Daha Fazla Bağlanır?

İzlediğiniz bir dizide, filmde kendinize yakın hissettiğiniz hatta neredeyse hoşlandığınız bir karakter oldu mu? Eminiz olmuştur. Örneğin Friends dizisinin sevilen karakteri Chandler'ı çoğu kadın hayatında ister. Ya da Bihter gibi alımlı bir kadın, çoğu erkeğin hayalidir...

Bazı izleyiciler, bu kurgusal karakterlere karşı daha yoğun hisler besleyebilir. Peki bu hislerin arkasında, nasıl bir psikolojik sebep yatıyor? Psychology of Popular Media dergisinde yayımlanan bir araştırma, bu soruyu cevaplıyor.

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