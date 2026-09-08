61 Yaşında 25 Kilo Verdi: Hepsi Kırmızı Etek İçin!

61 yaşındaki Naciye Yalçın, katılacağı bir düğün öncesinde dolabındaki kıyafetleri denerken hayal kırıklığı yaşadı. Bu hayal kırıklığı ise kendini harekete geçirdi. Özellikle çok sevdiği kırmızı eteğini artık giyememesi, onu sağlıklı bi şekilde kilo vermeye yönlendirdi.

Naciye Yalçın, 17 ayda 25 kilo vermeyi başardı. Uzun süredir de bu kilosunu koruyor. Yalçın, kilo vermesiyle birlikte yıllardır mücadele ettiği çeşitli sağlık sorunlarında da önemli iyileşmeler yaşadı. Süreç öncesinde üçüncü evre karaciğer yağlanması, diyabet, yüksek kolesterol, hipertansiyon, tiroid sorunları ve fibromiyalji ağrıları bulunan Yalçın, önemli gelişmeler katetti.

Karaciğer yağlanmasının üçüncü evreden birinci evreye gerilediğini belirten isim, ayrıca tansiyon değerlerinin normale döndüğünü, kolesterol ve tiroid değerlerinde de olumlu gelişmeler yaşandığını ifade ediyor.

Yaşadığı değişimin kendisi için yalnızca kilo vermekten ibaret olmadığını vurgulayan Yalçın, 'Eskiden diyete hiç sıcak bakmıyordum. Şimdi ise benim için sağlık daha önemli' diyor.