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61 Yaşında 25 Kilo Verdi: Hepsi Kırmızı Etek İçin!

61 Yaşında 25 Kilo Verdi: Hepsi Kırmızı Etek İçin!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
08.09.2026 - 11:38
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Bursa'da yaşayan 61 yaşındaki Naciye Yalçın'ın kilo vermesini 'kırmızı etek' sağladı. Yalçın, beslenme ve yaşam tarzını değiştirerek tam 25 kilo verdi. Düğünde giymek istediği kırmızı eteğin üzerine olmaması, Yalçın'ın hayatındaki önemli dönüm noktalarından biri oldu. Kilolarından kurtulmak isteyen Yalçın, istikrarlı davranarak istediğini başardı.

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Kırmızı etek, hayatının dönüm noktası oldu.

Kırmızı etek, hayatının dönüm noktası oldu.

61 yaşındaki Naciye Yalçın, katılacağı bir düğün öncesinde dolabındaki kıyafetleri denerken hayal kırıklığı yaşadı. Bu hayal kırıklığı ise kendini harekete geçirdi. Özellikle çok sevdiği kırmızı eteğini artık giyememesi, onu sağlıklı bi şekilde kilo vermeye yönlendirdi.

Naciye Yalçın, 17 ayda 25 kilo vermeyi başardı. Uzun süredir de bu kilosunu koruyor. Yalçın, kilo vermesiyle birlikte yıllardır mücadele ettiği çeşitli sağlık sorunlarında da önemli iyileşmeler yaşadı. Süreç öncesinde üçüncü evre karaciğer yağlanması, diyabet, yüksek kolesterol, hipertansiyon, tiroid sorunları ve fibromiyalji ağrıları bulunan Yalçın, önemli gelişmeler katetti. 

Karaciğer yağlanmasının üçüncü evreden birinci evreye gerilediğini belirten isim, ayrıca tansiyon değerlerinin normale döndüğünü, kolesterol ve tiroid değerlerinde de olumlu gelişmeler yaşandığını ifade ediyor. 

Yaşadığı değişimin kendisi için yalnızca kilo vermekten ibaret olmadığını vurgulayan Yalçın, 'Eskiden diyete hiç sıcak bakmıyordum. Şimdi ise benim için sağlık daha önemli' diyor.

Temel hedef kilo vermek değil, sağlıklı yaşamın temellerini atmak oldu.

Temel hedef kilo vermek değil, sağlıklı yaşamın temellerini atmak oldu.

Naciye Yalçın'ın 2023 aralık ayından itibaren beslenme takibini yürüten Diyetisyen Fulya Çoğan, sürecin yalnızca kilo kaybına odaklanmadığını, temel hedefin kalıcı ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırmak olduğunu söyledi. Naciye Yalçın'ın takibe başladığında 98 kilo 400 gram olduğunu ve çok ciddi sağlık problemleri olduğunu belirten Diyetisyen Çoğan, 17 ayda yaklaşık 24-25 kilo kaybı sağlandığını ve verilen kilonun da uzun süredir korunduğunu ifade etti.

Çoğan, 'Bu süreçte amacımız sadece kilo verdirmek değildi. Beslenme davranışlarını ve yaşam tarzını değiştirmeyi hedefledik. Kilo verirken kas kaybı yaşamadan, daha sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sürmesini istedik' diye konuştu.

Naciye Yalçın, verdiği kilolarla çevresine de örnek oldu. Yaşadığı bu değişim, özellikle ileri yaşlardaki kişilere ilham kaynağı oldu.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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