61 Yaşında 25 Kilo Verdi: Hepsi Kırmızı Etek İçin!
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Bursa'da yaşayan 61 yaşındaki Naciye Yalçın'ın kilo vermesini 'kırmızı etek' sağladı. Yalçın, beslenme ve yaşam tarzını değiştirerek tam 25 kilo verdi. Düğünde giymek istediği kırmızı eteğin üzerine olmaması, Yalçın'ın hayatındaki önemli dönüm noktalarından biri oldu. Kilolarından kurtulmak isteyen Yalçın, istikrarlı davranarak istediğini başardı.
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Kırmızı etek, hayatının dönüm noktası oldu.
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Temel hedef kilo vermek değil, sağlıklı yaşamın temellerini atmak oldu.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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