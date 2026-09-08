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Yanlarına Yaklaşmak Bile Cesaret İstiyor: Dünyanın En Kötü Kokulu Yiyecekleri!

Yanlarına Yaklaşmak Bile Cesaret İstiyor: Dünyanın En Kötü Kokulu Yiyecekleri!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
08.09.2026 - 10:53
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Gastronomi dünyası sadece göz alıcı sunumlardan ve damak çatlatan lezzetlerden ibaret değil. Karnınızı doyurmak istediğinizde, karşınıza her zaman enfes kokuları olan yiyecekler çıkmıyor. Bazen sınırları zorlayan, kokusuyla kilometrelerce öteden varlığını hissettiren yiyeceklerle de karşılaşabilirsiniz. 'Yanından geçsem kokusundan bayılırım' diyeceğiniz, ancak yerel halkın tutkuyla yediği bu lezzetler TasteAtlas tarafından, kokularının şiddetine göre kategorize edildi.

İşte karşınızda, kokusuyla iştahınızı kapatacak dünyanın en kötü kokulu yiyecekleri!

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Dünyanın en kötü koku kokan yiyecekleriyle tanışmaya hazır mısınız?

Dünyanın en kötü koku kokan yiyecekleriyle tanışmaya hazır mısınız?

'Meyvelerin kralı' olarak bilinen Durian meyvesinin ne kadar kötü bir şöhrete sahip olduğunu biliyor olabilirsiniz. Güneydoğu Asya'ya özgü, dışı dikenli bir meyve olan Durian, kokusuyla çürümüş soğanı, çöplüğü andırıyor. Bu nedenle de uçaklara alınması yasak. Fakat Durian, bu kötü şöhretine rağmen dünyanın en kötü kokan yiyecekleri arasında, üst sıralarda yer almıyor. 

Bakalım başka hangi yiyecekler, listenin üst sıralarında?

  • Surströmming (İsveç): Mayalanmış Baltık mersin/matsos balığıdır. Mayalanma süreci konservede devam ettiği için kutusu açıldığında etrafa keskin, çürük kokusuna benzer aşırı güçlü bir koku yayar. İsveç geleneksel mutfağının en zorlu lezzetlerinden biridir.

  • Hongeo-hoe (Güney Kore): Fermente edilmiş çiğ vatoz balığı dilimleridir. Vatozlar ürik asitlerini cilt yoluyla dışarı attıkları için fermente olduklarında yoğun bir amonyak kokusu açığa çıkarır. Kore’de özel davetlerde ve kutlamalarda tüketilen lüks bir yiyecektir.

  • Kiviak (Grönland): Küçük deniz kuşlarının (alk kuşları) bir fokal derisinin içine doldurularak aylarca fermente edilmesiyle yapılır. İnuit kültüründe kış aylarında ve özel günlerde tüketilen geleneksel bir yiyecektir. Kokusunun oldukça ağır ve keskin olduğu bilinir.

  • Hákarl (İzlanda): Fermente edilmiş ve kurutulmuş Grönland köpekbalığı etidir. Köpekbalığı eti taze iken toksik olduğu için gömülerek fermente edilir ve ardından kurutulur. Aşırı derecede amonyak kokusu ve tadı barındırır.

Çok Yüksek Düzey

Çok Yüksek Düzey

  • Vieux-Boulogne (Fransa): Yüzeyi alkolle yıkanarak olgunlaştırılan yumuşak bir inek sütü peyniridir. Yapılan bilimsel çalışmalarda dünyanın en ağır kokan peyniri olarak seçilmiştir. Kabuğundaki bakteriler nedeniyle keskin ve maya benzeri bir kokuya sahiptir.

  • Époisses (Fransa): Yüzeyi bir tür alkolle yıkanan yumuşak ve kremsi bir French peyniridir. Ağızda eriyen lezzetli bir dokusu olmasına rağmen, ağır kokusu nedeniyle Fransa'da toplu taşımalarda taşınması dahi yasaklanmıştır.

  • Kokuşmuş Tofu / Stinky Tofu (Çin): Fermente edilmiş tofu parçalarının kızartılması veya haşlanmasıyla yapılan popüler bir sokak lezzetidir. Fermentasyon sıvısı nedeniyle çürük veya küf benzeri çok yoğun bir kokuya sahiptir, ancak içi yumuşak ve gurme bir tada sahiptir.

  • Durian (Endonezya / Malezya / Tayland): Güneydoğu Asya'ya özgü, dışı dikenli tropikal bir meyvedir. 'Meyvelerin kralı' olarak bilinse de çöplük veya çürük soğan kokusunu andıran ağır kokusu sebebiyle pek çok otel ve toplu taşımada kullanımı yasaktır.

Orta-Yüksek Düzey

Orta-Yüksek Düzey

  • Limburger (Belçika / Almanya): Yüzeyi bakterilerle işlenerek olgunlaştırılan yumuşak bir peynir türüdür. Üretiminde kullanılan bakteri insan tenindeki kokuya sebep olan bakteriyle aynı familyadan olduğu için ayak kokusunu andıran keskin bir kokuya sahiptir.

  • Rakfisk (Norveç): Tuzlanıp aylarca fermente edilen alabalık veya dağ alabalığıdır. Genellikle pişirilmeden, lapa veya krep benzeri ekmeklerle servis edilir. Fermente balık kokusu oldukça güçlüdür.

  • Cheonggukjang (Güney Kore): Hızlı fermente edilmiş soya fasulyesi ezmesidir. Birkaç gün içinde kısa sürede fermente edildiği için Kore mutfağındaki diğer soya ezmelerine kıyasla çok daha keskin ve yoğun bir kokuya sahiptir.

  • Asafetida (Çin / İran / Hindistan): Ferula bitkisinden elde edilen son derece keskin kokulu bir reçine baharatıdır. Pişmemiş haldeyken sarımsak ve çürük kükürt benzeri çok ağır bir kokusu vardır, ancak yemeklere az miktarda katıldığında soğan-sarımsak aroması verir.

Orta Düzey

Orta Düzey

  • Nattō (Japonya): Bacillus subtilis bakterisi ile fermente edilmiş soya fasulyesidir. Yapışkan, uzayan lifli bir dokuya ve maya/amonyak karışımı kendisini hissettiren bir kokuya sahiptir; Japonya'da kahvaltılarda sıkça tüketilir.

  • Petai / Kokuşmuş Fasulye (Malezya / Endonezya): Güneydoğu Asya'da yetişen acımsı ve iri taneli bir fasulye türüdür. İçerdiği kükürtlü bileşikler nedeniyle gaz veya doğalgaz kokusunu andıran güçlü bir aroma yayar.

  • Yüzyıl Yumurtası / Century Egg (Çin): Ördek veya tavuk yumurtasının kül, kil, tuz ve alkali maddeler içeren bir karışımda haftalarca veya aylarca bekletilmesiyle yapılır. Sarısı yeşilimsi siyah bir renk alır ve amonyak ile kükürt kokusu barındırır.

  • Lutefisk (Norveç / İsveç / Finlandiya): Sudak veya morina balığının kostik soda (sodyum hidroksit) çözeltisinde bekletilip ardından yıkanmasıyla hazırlanan pelte kıvamında balıktır. Kendine has ağır bir kokusu ve jelatinimsi bir dokusu bulunur.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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