Yanlarına Yaklaşmak Bile Cesaret İstiyor: Dünyanın En Kötü Kokulu Yiyecekleri!

Vieux-Boulogne (Fransa): Yüzeyi alkolle yıkanarak olgunlaştırılan yumuşak bir inek sütü peyniridir. Yapılan bilimsel çalışmalarda dünyanın en ağır kokan peyniri olarak seçilmiştir. Kabuğundaki bakteriler nedeniyle keskin ve maya benzeri bir kokuya sahiptir.

Époisses (Fransa): Yüzeyi bir tür alkolle yıkanan yumuşak ve kremsi bir French peyniridir. Ağızda eriyen lezzetli bir dokusu olmasına rağmen, ağır kokusu nedeniyle Fransa'da toplu taşımalarda taşınması dahi yasaklanmıştır.

Kokuşmuş Tofu / Stinky Tofu (Çin): Fermente edilmiş tofu parçalarının kızartılması veya haşlanmasıyla yapılan popüler bir sokak lezzetidir. Fermentasyon sıvısı nedeniyle çürük veya küf benzeri çok yoğun bir kokuya sahiptir, ancak içi yumuşak ve gurme bir tada sahiptir.