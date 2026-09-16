Çarşamba Akşamı Dizileri: Bu Akşam Hangi Dizi Var?
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Çarşamba akşamı ekran başında olacaklar için saat 20.00'den itibaren yedi kanal aynı anda sahneye çıkıyor. ATV'nin yeni sezon dizisi Aşk ve Taht'tan Kanal D'nin aile draması Güller ve Günahlar'a, Show TV'nin Kapadokya'da geçen aşk hikâyesi Sevdan Bir Ateş'ten TV8'in mutfak yarışması MasterChef Türkiye'ye kadar geniş bir yelpaze ekranda yerini alıyor. İşte çarşamba günü hangi dizi hangi kanalda, saat kaçta ekrana geliyor.
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Akın Akınözü'nün başrolünde olduğu Aşk ve Taht, 9 Eylül'den bu yana ATV ekranlarında yayında.
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Bu akşam yedi kanalda farklı dizi ve yarışma programı ekrana geliyor: işte saat saat akış.
TV8'in yarışma programı MasterChef Türkiye, dokuzuncu sezonunda reyting rekabetine ortak oluyor.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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