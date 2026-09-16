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Çarşamba Akşamı Dizileri: Bu Akşam Hangi Dizi Var?

Çarşamba Akşamı Dizileri: Bu Akşam Hangi Dizi Var?

Atv MasterChef Türkiye yayın akışı
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
16.09.2026 - 14:46
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Çarşamba akşamı ekran başında olacaklar için saat 20.00'den itibaren yedi kanal aynı anda sahneye çıkıyor. ATV'nin yeni sezon dizisi Aşk ve Taht'tan Kanal D'nin aile draması Güller ve Günahlar'a, Show TV'nin Kapadokya'da geçen aşk hikâyesi Sevdan Bir Ateş'ten TV8'in mutfak yarışması MasterChef Türkiye'ye kadar geniş bir yelpaze ekranda yerini alıyor. İşte çarşamba günü hangi dizi hangi kanalda, saat kaçta ekrana geliyor.

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Akın Akınözü'nün başrolünde olduğu Aşk ve Taht, 9 Eylül'den bu yana ATV ekranlarında yayında.

Akın Akınözü'nün başrolünde olduğu Aşk ve Taht, 9 Eylül'den bu yana ATV ekranlarında yayında.

Bozdağ Film imzası taşıyan yapımda Akın Akınözü, sekiz yıl zindanda kaldıktan sonra Selçuklu tahtına çıkan Sultan Alaeddin Keykubat'ı canlandırıyor. Karakter için saçlarını uzatıp imaj değiştiren oyuncu, bu haliyle sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Dizide Akınözü'ne Merjem Šiljak ve Simay Barlas eşlik ediyor; hikâye, Alaeddin'in Alanya Prensesi Destina ile kesişen geçmişini merkezine alıyor. Yönetmen koltuğunda Yağmur Taylan, Durul Taylan ve Cem Toluay otururken senaryoyu Serdar Özönalan yazıyor. Dizi ilk bölümünden bu yana çarşamba akşamlarının en çok konuşulan yapımlarından biri oldu.

Bu akşam yedi kanalda farklı dizi ve yarışma programı ekrana geliyor: işte saat saat akış.

Bu akşam yedi kanalda farklı dizi ve yarışma programı ekrana geliyor: işte saat saat akış.

ATV'de saat 20.00'de yeni sezon dizisi Aşk ve Taht ekrana geliyor. Kanal D'de aynı saatte aile draması Güller ve Günahlar, Show TV'de ise Kapadokya'da geçen Sevdan Bir Ateş izleyiciyle buluşuyor. NOW TV'de Cenazemize Hoş Geldiniz, TRT 1'de Evlilik Güzeldir saat 20.00 kuşağında yer alıyor. Star TV bu akşam yerli dizi tekrarıyla ekranda; TV8 ise saat 20.00'de MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünü ekrana taşıyor.

TV8'in yarışma programı MasterChef Türkiye, dokuzuncu sezonunda reyting rekabetine ortak oluyor.

TV8'in yarışma programı MasterChef Türkiye, dokuzuncu sezonunda reyting rekabetine ortak oluyor.

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jürisinde oturduğu MasterChef Türkiye, bu sezon Türkiye'nin farklı şehirlerinden ve yurt dışından gelen yarışmacıları aynı mutfakta buluşturuyor. Yarışmacılar ana kadroya girebilmek için şeflerin karşısına çıkıyor. Çarşamba akşamı 20.00'de ekrana gelen yarışma, dizilerin arasında sıkışan izleyiciyi mutfak yarışmasıyla ekrana bağlıyor ve gecenin reyting mücadelesine ayrı bir renk katıyor.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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