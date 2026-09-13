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Hangi Metro Boomin Şarkısısın?

etiket Hangi Metro Boomin Şarkısısın?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Editörü
13.09.2026 - 20:01
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Metro Boomin dinlerken “Bu şarkı tam benlik.” dediğin olmuştur. Peki gerçekten bir Metro Boomin şarkısı olsaydın hangisi olurdun? Bakalım hangi şarkı seni anlatıyor? 👇

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1. Cuma akşamı için nasıl bir plan yaparsın?

2. Birinin sana trip attığını fark ettin. Ne yaparsın?

3. Arkadaşların seni genelde nasıl tanımlar?

4. Arkadaşlarınla planın vardı ama bir anda iptal oldu, ne yaparsın?

5. Bir filmde olsan hangi karakter olurdun?

Superhero (Heroes & Villains)

Sen her zaman kendine güveniyorsun, kolay kolay geri adım atmıyorsun ve girdiğin her ortamda anında fark ediliyorsun. Biraz iddialı, biraz cool, biraz da tehlikeli bir tarzın var! Kısacası sen arka planda kalmak için yaratılmamışsın. Ne istediğini bilen ve kendinden kolay kolay ödün vermeyen bir tarafın var. Metro Boomin'in Superhero şarkısının enerjisi de sana tam oturuyor! Bu şarkıyı canlı dinlemek istiyorsan Metro Boomin'in İstanbul konserini kaçırma deriz! 

Bu etkinlik için biletini hemen Passo’dan alabilirsin!

Creepin'

Sen resmen yürüyen enerjisin! Biraz içine kapanık bir halin var. Her şeyi herkese anlatmıyorsun ama dışarıdan bakıldığında oldukça cool görünüyorsun. Özellikle geceleri gelen o hayatını sorgulama moduna kapılıp gidyorsun. Bir şeyleri içinde yaşayıp dışarıya belli etmemeyi de iyi biliyorsun. O yüzden senin şarkın kesinlikle Creepin'. Eğer bu şarkının atmosferini ve Metro Boomin'in diğer hitlerini canlı dinlemek istersen, İstanbul konserini kaçırma! 

Bu etkinlik için biletini hemen Passo’dan alabilirsin!

Space Cadet

Senin olayın fazla kasmamak. Hayatın saçma sapan streslerini mümkün olduğunca geride bırakıp kendi dünyanda takılmayı seviyorsun. Arkadaş ortamında da genellikle rahatlığı ve eğlenceyi temsil eden kişisin. Bir yere gittiğinde kendini akışa bırakabilecek bir enerjin var. Fazla düşünmek yerine anı yaşamayı ve kafanı dağıtmayı tercih ediyorsun. Space Cadet şarkısı da tam olarak bu rahat ve umursamaz havayı taşıyor. Bu havayı konser alanında yaşamak ve Metro Boomin'i canlı dinleme fırsatını kaçırma! 

Bu etkinlik için biletini hemen Passo’dan alabilirsin!

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Editörü
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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