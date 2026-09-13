Hangi Metro Boomin Şarkısısın?
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Metro Boomin dinlerken “Bu şarkı tam benlik.” dediğin olmuştur. Peki gerçekten bir Metro Boomin şarkısı olsaydın hangisi olurdun? Bakalım hangi şarkı seni anlatıyor? 👇
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1. Cuma akşamı için nasıl bir plan yaparsın?
2. Birinin sana trip attığını fark ettin. Ne yaparsın?
3. Arkadaşların seni genelde nasıl tanımlar?
4. Arkadaşlarınla planın vardı ama bir anda iptal oldu, ne yaparsın?
5. Bir filmde olsan hangi karakter olurdun?
Superhero (Heroes & Villains)
Creepin'
Space Cadet
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Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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