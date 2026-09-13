Hangi Metro Boomin Şarkısısın?

Senin olayın fazla kasmamak. Hayatın saçma sapan streslerini mümkün olduğunca geride bırakıp kendi dünyanda takılmayı seviyorsun. Arkadaş ortamında da genellikle rahatlığı ve eğlenceyi temsil eden kişisin. Bir yere gittiğinde kendini akışa bırakabilecek bir enerjin var. Fazla düşünmek yerine anı yaşamayı ve kafanı dağıtmayı tercih ediyorsun. Space Cadet şarkısı da tam olarak bu rahat ve umursamaz havayı taşıyor. Bu havayı konser alanında yaşamak ve Metro Boomin'i canlı dinleme fırsatını kaçırma!

Bu etkinlik için biletini hemen Passo’dan alabilirsin!