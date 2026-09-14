Her Anını Story Atmaya Doyamayacağın 7 Konser Önerisi
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Sosyal medya akışını alev alev yakacak, her anı Instagram story'lerine girmeye değer 8 konser ve festival önerisini senin için derledik! Telefon hafızanı boşalt, kombinini hazırla ve bu eşsiz müzik şölenlerine biletini kap.
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1. Metro Boomin
2. Murat Karahan
3. Sibel Can
4. MODEL
5. Fazıl Say Jazz Quintet
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6. Tan Taşçı
7. Maximum Gençlik Festivali
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Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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