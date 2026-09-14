article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Her Anını Story Atmaya Doyamayacağın 7 Konser Önerisi

etiket Her Anını Story Atmaya Doyamayacağın 7 Konser Önerisi

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Editörü
14.09.2026 - 14:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Sosyal medya akışını alev alev yakacak, her anı Instagram story'lerine girmeye değer 8 konser ve festival önerisini senin için derledik! Telefon hafızanı boşalt, kombinini hazırla ve bu eşsiz müzik şölenlerine biletini kap.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Metro Boomin

1. Metro Boomin

Dünya rap ve hip-hop sahnesinin en büyük prodüktörlerinden Metro Boomin, 22 Eylül Salı günü saat 21:30'da İstanbul KüçükÇiftlik Park'ta şehri sallamaya geliyor. Basların ve ritmin tavan yapacağı bu geceyi kaçıran çok üzülür!

Metro Boomin konseri hakkında daha detaylı bilgiye Passo’dan ulaşabilirsin!

2. Murat Karahan

2. Murat Karahan

Dünyaca ünlü tenor Murat Karahan, 'Romantikler' projesiyle 26 Eylül Cumartesi günü saat 21:00'de İstanbul Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde kulakların pasını silmeye geliyor. Zarafet ve tutku dolu bu gece, story'lerinde kesinlikle yer almalı.

Bu etkinlik için biletini hemen Passo'dan alabilirsin.

3. Sibel Can

3. Sibel Can

Klasikleşen sesi, zamansız şarkıları ve muhteşem sahne enerjisiyle Sibel Can, Türkiye’nin en sevilen açık hava sahnelerinde sevenleriyle buluşuyor. Nostalji ve eğlence garantili bu büyüleyici geceleri kaçırmayın!

Şehirler: İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir

Bu etkinlik için biletini hemen Passo’dan alabilirsin!

4. MODEL

4. MODEL

10 yıl aradan sonra 'Değmesin Ellerimiz', 'Pembe Mezarlık' ve 'Dağılmak İstiyorum' gibi efsanevi hitleriyle geri dönen MODEL, Fatma Turgut, Can Temiz ve Okan Işık ile yeniden sahnede!

Şehirler: Gaziantep, Adana, Samsun, Eskişehir, İzmir, Denizli, İstanbul, Bursa

Bu efsanevi turne ve tarihler hakkında daha detaylı bilgiye Passo’dan ulaşabilirsin!

5. Fazıl Say Jazz Quintet

5. Fazıl Say Jazz Quintet

Dünyaca ünlü piyanistimiz Fazıl Say, klasik müziğin özgün dokusunu cazın doğaçlama ruhuyla birleştirdiği “Say Plays Jazz on Tour with Škoda” projesiyle kesintisiz bir müzik deneyimi vaat ediyor.

Şehirler: İzmir, Denizli, Antalya, Ankara

Fazıl Say Jazz Quintet performansı için biletini hemen Passo’dan alabilirsin!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Tan Taşçı

6. Tan Taşçı

Türk pop müziğinin güçlü kalemi Tan Taşçı, merakla beklenen yeni albümü 'Sende De Benden Var' ve unutulmaz eski hitleriyle Türkiye turnesine çıkıyor.

Şehirler: Konya, Samsun, İzmir, Adana, Kayseri, Bursa

Tan Taşçı turnesi hakkında daha detaylı bilgiye Passo’dan ulaşabilirsin!

7. Maximum Gençlik Festivali

7. Maximum Gençlik Festivali

Athena, Motive, Selin ve Hey! Douglas aynı sahnede! Kültür, sanat ve müziğin coşkuyla buluştuğu bu dev festival 21 Eylül’de Kayseri Şehir Stadyumu, 25 Eylül’de Muğla Menteşe Sosyo Kültürel Alan ve 27 Eylül’de İzmir Tarihi Havagazı Fabrikası’nda gençlerle buluşuyor. Üstelik festival bileti Maximum Genç Kredi Kartı olanlara hediye!

Maximum Gençlik Festivali için biletini hemen Passo’dan alabilirsin!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Editörü
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın