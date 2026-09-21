Apartmanda Kapı Önüne Ayakkabı ve Bisiklet Koymak Yasak: Tek Komşunun Şikayeti Mahkemelik Ediyor
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Türkiye'deki apartman ve sitelerde yaşayan milyonlarca kişiyi ilgilendiren bir konu yeniden gündeme geldi: Kapı önüne bırakılan ayakkabı, ayakkabılık, bisiklet, koli ve puset gibi eşyalar hukuken serbest değil. 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre sahanlıklar ve koridorlar ortak alan sayıldığından, tek bir komşunun şikayeti bile durumu doğrudan mahkemeye taşıyabiliyor.
Kaynak: Sözcü
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Kayseri Barosu avukatı Mustafa Erkulu: Kapı önündeki ayakkabı ve terlik para cezasına, hatta savcılığa kadar gidebilir.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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