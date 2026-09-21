Apartmanda Kapı Önüne Ayakkabı ve Bisiklet Koymak Yasak: Tek Komşunun Şikayeti Mahkemelik Ediyor

Kayseri Barosu avukatlarından Mustafa Erkulu, apartman koridorlarının ve yangın merdivenlerinin Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında ortak alan sayıldığını hatırlatarak, buraya bırakılan ayakkabı, terlik ve ayakkabılıkların rahatsız edici boyuta ulaşması halinde ortak alana müdahale kabul edilebileceğini söyledi. Erkulu, 'Burası bir koridor, koridora koyulan ayakkabılar da ortak alandadır. Kat Mülkiyeti Kanunu 4. maddesinde de belirtilmiştir; ortak alan olduğu için de buna tabii yangın merdivenleri de dahil buralara yapılan müdahaleyi hakim engelleyebilir' dedi.

Bazı apartmanların yönetim planında ortak alanların kullanımına ilişkin özel hükümler bulunabildiğini belirten Erkulu, genel kurul kararıyla bu yönde bir madde eklenmişse idari para cezasının da devreye girebileceğini vurguladı. Müdahale kasıtlı biçimde sürerse dosyanın savcılığa kadar taşınabileceğini söyleyen avukat, kat maliklerinin öncelikle Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak müdahalenin önlenmesini talep edebileceğini kaydetti.

Konunun kağıt üzerinde kalmadığını gösteren bir örnek de Bursa'dan çıktı. Bir apartman yöneticisi, merdiven boşluğuna ayakkabılık koyan, teras betonuna çanak anten direği diken ve bodrumdaki sığınağa odun ile kömür yığan bir kiracı hakkında Sulh Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı. Mahkeme tüm bu eşyaların kaldırılmasına hükmetti; kiracının itirazı üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay da kararı onadı. Yüksek mahkemenin gerekçesi netti: 'Ortak alan olduğu anlaşılan yerlere davalı tarafından yapılan müdahale tespit edilerek müdahalenin önlenmesine karar verilmesi uygun bulunmuştur.'

İstanbul Barosu'ndan kat mülkiyeti hukuku uzmanı Avukat Mustafa Şeref Kısacık ise sürecin adım adım işlediğini anlatıyor: önce komşuya yazılı uyarı, ardından gerekirse Sulh Hukuk Mahkemesi'nde dava, son aşamada da icra yoluyla kararın uygulanması. Kısacık'a göre koridora kalıcı bir ayakkabılık veya bisiklet konulmasına izin verilmesi için kat maliklerinin oy birliğiyle karar alması gerekiyor; diğer ortak kullanım kararlarında ise 4/5 çoğunluk yeterli oluyor. Kurallara direnen bir sakinin payının diğer maliklerce satın alınmasını mümkün kılan Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 25. maddesi ise işin uzayabileceği en ağır senaryo olarak duruyor.

Herkesin evine girerken çıkardığı tek çift ayakkabı ile koridora sürekli dizilen ayakkabı, sabitlenmiş ayakkabılık ya da yığılmış koliler aynı kefeye konmuyor; kapı temizliğine yarayan ve komşuyu rahatsız etmeyen bir paspas bu kapsamda sayılmıyor. Uzmanlar, şikayet öncesinde koridordaki eşyaların tarih ve saat damgalı fotoğraflarla belgelenmesini öneriyor - zira mahkemeye taşınan davalarda ibre, elindeki kanıt en somut olan tarafa dönüyor.