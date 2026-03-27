Haberler
Gündem
Veri Merkezi Alanında Küresel Bir Marka Daha Piyasaya Giriyor

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
28.03.2026 - 00:20

Google ile Turkcell arasında imzalanan veri merkezi anlaşmasının ardından, Türkiye’ye yönelik teknoloji yatırımlarında yeniden hareketlilik yaşanıyor. Kulis bilgilerine göre, küresel ölçekte faaliyet gösteren bir başka teknoloji devinin de Türkiye’de veri merkezi kurma seçeneğini değerlendirdiği konuşuluyor.

Kaynak - Hisse.net

Dev bütçe ayrıldı.

Küresel ölçekte veri merkezleri, son yıllarda yalnızca bir teknoloji yatırımı olmaktan çıkarak stratejik altyapı unsurlarına dönüştü. Yapay zekâ, bulut bilişim ve büyük veri ihtiyacındaki hızlı artış, şirketleri daha güçlü ve güvenli sistemlere yönlendirirken, bu alandaki yatırımların hacmi de dikkat çekici biçimde büyüdü.

Bu alanda öne çıkan teknoloji devlerinden birinin finansal gücü, yatırım ölçeğini açıkça ortaya koyuyor: 3 trilyon doların üzerindeki piyasa değeri, yüz milyarlarca doları bulan operasyonel kâr kapasitesi ve 80 milyar doların üzerindeki yıllık nakit akışı, veri merkezi yatırımlarının arkasındaki ekonomik büyüklüğü gözler önüne seriyor. Şirketin yalnızca veri merkezi ve yapay zekâ altyapılarına ayırdığı yıllık bütçenin ise 50–60 milyar dolar seviyesine ulaştığı ifade ediliyor.

Savaş ve jeopolotik konum Türkiye'yi öne çıkarıyor.

Son dönemde artan jeopolitik riskler, özellikle Orta Doğu’daki belirsizlikler, veri merkezi yatırımlarının yönünü yeniden şekillendiriyor. Daha önce Körfez ülkeleri öncelikli tercih olurken, güvenlik kaygılarının artması yatırımcıları alternatif lokasyonlara yönlendiriyor.

Bu süreçte Türkiye; Avrupa’ya yakın konumu, gelişen fiber altyapısı ve enerji koridoru niteliğiyle öne çıkıyor. Ayrıca genç ve dijitalleşmeye açık nüfusun yarattığı yüksek veri talebi, ülkeyi veri merkezi yatırımları açısından cazip hale getiriyor.

2 milyar dolarlık dev yatırım geliyor.

Google ile Turkcell arasında imzalanan anlaşma kapsamında yaklaşık 2 milyar dolarlık veri merkezi yatırımının gündeme gelmesi, Türkiye’nin bu alandaki potansiyelini somutlaştırdı.

Kulislerde yer alan bilgilere göre ise benzer ölçekte, hatta daha büyük bir yatırımın daha Türkiye’ye yönelmesi ihtimali konuşuluyor. Sektör kaynakları, küresel bir teknoloji devinin Türkiye’yi “aktif değerlendirme listesine” aldığına dikkat çekiyor.

Türkiye'nin potansiyeli var.

Uzmanlara göre bu tür yatırımlar yalnızca teknoloji sektörünü değil; istihdamdan enerjiye, gayrimenkulden finansal piyasalara kadar geniş bir alanı etkiliyor. Aynı zamanda yüksek katma değerli dijital ekonominin temelini oluşturuyor.

Türkiye’nin bu potansiyelden azami fayda sağlayabilmesi için yatırım ortamının iyileştirilmesi, düzenlemelerin sadeleştirilmesi ve veri güvenliği standartlarının uluslararası seviyeye çıkarılması kritik önem taşıyor.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
