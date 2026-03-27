Veri Merkezi Alanında Küresel Bir Marka Daha Piyasaya Giriyor

Küresel ölçekte veri merkezleri, son yıllarda yalnızca bir teknoloji yatırımı olmaktan çıkarak stratejik altyapı unsurlarına dönüştü. Yapay zekâ, bulut bilişim ve büyük veri ihtiyacındaki hızlı artış, şirketleri daha güçlü ve güvenli sistemlere yönlendirirken, bu alandaki yatırımların hacmi de dikkat çekici biçimde büyüdü.

Bu alanda öne çıkan teknoloji devlerinden birinin finansal gücü, yatırım ölçeğini açıkça ortaya koyuyor: 3 trilyon doların üzerindeki piyasa değeri, yüz milyarlarca doları bulan operasyonel kâr kapasitesi ve 80 milyar doların üzerindeki yıllık nakit akışı, veri merkezi yatırımlarının arkasındaki ekonomik büyüklüğü gözler önüne seriyor. Şirketin yalnızca veri merkezi ve yapay zekâ altyapılarına ayırdığı yıllık bütçenin ise 50–60 milyar dolar seviyesine ulaştığı ifade ediliyor.