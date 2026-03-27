Batman'da Makedonya 1.Lig Kulübü Başkanı Altın Kaçakçılığından Yakalandı

Batman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, yürüttükleri saha çalışması sırasında dikkat çeken bir sevkiyatı tespit etti.

24 Mart 2026’da Siirt-Batman karayolunda kurulan uygulama noktasında şüpheli bulunan bir ticari taksi durduruldu. Araçta yapılan ayrıntılı aramada, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen toplam 2 kilo 581 gram altın ele geçirildi.