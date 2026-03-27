Batman'da Makedonya 1.Lig Kulübü Başkanı Altın Kaçakçılığından Yakalandı

Batman'da Makedonya 1.Lig Kulübü Başkanı Altın Kaçakçılığından Yakalandı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
27.03.2026 - 21:35

Batman’da yapılan kaçakçılık operasyonunda durdurulan bir ticari takside 2 kilo 581 gram kaçak altın ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin, Makedonya 1. Lig’de bir kulübün başkanı olduğu tespit edildi.

Batman'da yol kontrolü esnasında yakalandılar.

Batman'da yol kontrolü esnasında yakalandılar.

Batman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, yürüttükleri saha çalışması sırasında dikkat çeken bir sevkiyatı tespit etti.

24 Mart 2026’da Siirt-Batman karayolunda kurulan uygulama noktasında şüpheli bulunan bir ticari taksi durduruldu. Araçta yapılan ayrıntılı aramada, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen toplam 2 kilo 581 gram altın ele geçirildi.

Yakalanan kişi Makedonya'da kulüp başkanı çıktı.

Yakalanan kişi Makedonya'da kulüp başkanı çıktı.

Ele geçirilen altınların piyasa değerinin yüksek olduğu değerlendirilirken, altınlara adli makamlarca el konuldu.

Şüphelinin kimlik bilgileri incelendiğinde Makedonya uyruklu B.H. olduğu tespit edildi. Yapılan araştırmada, şüphelinin Makedonya 1. Futbol Ligi’nde yer alan bir spor kulübünün başkanı olduğu öğrenildi. Yabancı uyruklu şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
