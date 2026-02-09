onedio
Erman Toroğlu'nun Sözcü TV'deki Açıklamalarına Soruşturma Açıldı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
09.02.2026 - 14:20 Son Güncelleme: 09.02.2026 - 14:48

Sözcü TV'de yeni programa başlayan eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu'na ilk programındaki açıklamaları sonrasında soruşturma açıldı.

Erman Toroğlu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklama:

Erman Toroğlu hakkında 'halkı yanıltıcı bilgiyi yayma' suçundan soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosu tarafından yapılan açıklamaya göre; spor yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu hakkında, 08.02.2026 tarihinde bir televizyon programında Türk futboluna dair yaptığı açıklamalar nedeniyle soruşturma açıldı. 

Toroğlu'nun sözleri, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 217/A maddesinde düzenlenen 'Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma' iddiası kapsamında değerlendirildi.

Erman Toroğlu'nun Galatasaray hakkındaki iddiaları:

Murat

Savundugumdan değilde siz asıl DMM için açın o soruşturmayı devlet televizyonunda sürekli yalan söylüyorlar

Bozkurt

Açıklama bahanesi olmuştur. Normalde bu gibi işlere DMM bakardı çünkü.

Kedi Oyuncağı

😝😝😝😝😂😂😀😆🤣