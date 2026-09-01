Bilerek Kuruttukları Göl Felakete Neden Oldu: Fatura Her Ay Vatandaşa Kesiliyor
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Kaynak: https://www.latimes.com/environment/s...
Los Angeles kenti, 1913 yılında hızla artan nüfusunun su ihtiyacını güvence altına almak amacıyla Owens Nehri’nin akış yönünü değiştirdi. Nehri kendi su kemerlerine bağlama kararı alan şehir yetkilileri, bölgede günümüzde de devam eden ağır ekolojik ve finansal krizlerin temelini attı. Su kaynağı tamamen kesilen 285 kilometrekarelik devasa Owens Gölü, sadece 15 yıllık süreç içerisinde kuruyarak tuz ve tehlikeli tortu tabakasına dönüştü.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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