Bilerek Kuruttukları Göl Felakete Neden Oldu: Fatura Her Ay Vatandaşa Kesiliyor

Yaklaşık 125 kilometrekarelik alanı kapsayan toz kontrol projesinin maliyeti yıllar içinde kontrolden çıktı. 2006 yılında 400 milyon dolar seviyesinde bulunan toplam harcama tutarı, 2017’de 2 milyar dolara, 2022’de 2,5 milyar dolara ve günümüzde 2,6 milyar doların üzerine ulaştı. Bölgesel denetim organı Great Basin Unified Air Pollution Control District ile yapılan denetimler sonucunda, taahhütlere uyulmayan 5 dönümlük küçük bir alan için şehre 21 milyon dolar ceza kesildi. Projenin yıllık işletme, bakım ve su ikame maliyetleri ise Los Angeles’taki su abonelerinin faturalarına doğrudan yansıtılıyor.