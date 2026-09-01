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Bilerek Kuruttukları Göl Felakete Neden Oldu: Fatura Her Ay Vatandaşa Kesiliyor

Bilerek Kuruttukları Göl Felakete Neden Oldu: Fatura Her Ay Vatandaşa Kesiliyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
01.09.2026 - 16:16
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Los Angeles kenti, 1913 yılında hızla artan nüfusunun su ihtiyacını güvence altına almak amacıyla Owens Nehri’nin akış yönünü değiştirdi. Nehri kendi su kemerlerine bağlama kararı alan şehir yetkilileri, bölgede günümüzde de devam eden ağır ekolojik ve finansal krizlerin temelini attı. Su kaynağı tamamen kesilen 285 kilometrekarelik devasa Owens Gölü, sadece 15 yıllık süreç içerisinde kuruyarak tuz ve tehlikeli tortu tabakasına dönüştü.

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Kaynak

Kaynak: https://www.latimes.com/environment/s...
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Göl Tabanının Kuruması Bölgedeki Hava Kalitesini Tehlikeli Boyutlara Taşıdı

Göl Tabanının Kuruması Bölgedeki Hava Kalitesini Tehlikeli Boyutlara Taşıdı

Göl tabanının kurumasıyla birlikte şiddetli rüzgarların havaya kaldırdığı partiküller, bölgede çok ciddi hava kirliliği sorunlarını beraberinde getirdi. Çevre Koruma Ajansı (EPA), solunum yollarına nüfuz edebilen PM10 boyutundaki bu toz emisyonlarını ve tozun içerdiği arsenik, kurşun ile selenyum gibi ağır metalleri bölgenin en yüksek kirlilik kaynakları arasında gösterdi. Kuraklık sonucu ortaya çıkan zehirli çamur tabakası, doğrudan çevre sağlığını tehdit eden kronik bir soruna dönüştü.

Yerel Yönetim Toz Emisyonunu Engellemek İçin Üç Farklı Yönteme Başvurdu

Yerel Yönetim Toz Emisyonunu Engellemek İçin Üç Farklı Yönteme Başvurdu

Hava kalitesi standartlarını karşılamakla yükümlü olan Los Angeles Su ve Güç Departmanı (LADWP), 2001 yılında göl tabanına yeniden su aktarmaya başladı. Toz emisyonlarını yüzde 99 oranında azaltan çalışmalar kapsamında sahaya her yıl yaklaşık 380 milyon metreküp su pompalanmaktadır. Mücadele dahlinde, sahadaki kontrolün yüzde 60’ını oluşturan ancak yüksek su tüketimi gerektiren yüzeysel su baskını yöntemi, tuza dayanıklı yerel bitki örtüsü dikimi ve yüksek kurulum maliyetine karşın 2012’den itibaren yaygınlaştırılan çakıl kaplama teknikleri uygulanıyor.

Ekolojik Yıkımın Maliyeti 2,6 Milyar Doları Aşarken Fatura Abonelere Kesildi

Ekolojik Yıkımın Maliyeti 2,6 Milyar Doları Aşarken Fatura Abonelere Kesildi

Yaklaşık 125 kilometrekarelik alanı kapsayan toz kontrol projesinin maliyeti yıllar içinde kontrolden çıktı. 2006 yılında 400 milyon dolar seviyesinde bulunan toplam harcama tutarı, 2017’de 2 milyar dolara, 2022’de 2,5 milyar dolara ve günümüzde 2,6 milyar doların üzerine ulaştı. Bölgesel denetim organı Great Basin Unified Air Pollution Control District ile yapılan denetimler sonucunda, taahhütlere uyulmayan 5 dönümlük küçük bir alan için şehre 21 milyon dolar ceza kesildi. Projenin yıllık işletme, bakım ve su ikame maliyetleri ise Los Angeles’taki su abonelerinin faturalarına doğrudan yansıtılıyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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