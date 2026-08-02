Sevgili Aslan, 6 Ağustos’taki Boğa Son Dördünü uzun süredir uğraştığın bir işin karşılığını almanı sağlıyor; bir teslimat, bir tamamlanma ya da bir prim gündemine girebilir. Merkür’ün 9 Ağustos’ta burcuna geçmesiyle kendini anlatma ve pazarlık gücün belirgin şekilde artıyor. Ancak Jüpiter de burcunda olduğu için bolluk hissi seni cömertliğe sürükleyebilir, kazandığını hemen harcamamalısın. Haftaya görüşünceye kadar, şans seninle olsun…