Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 3 Şubat Salı Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün gökyüzünde gerçekleşen Merkür ile Jüpiter üçgeni, zihinsel ritmini bir hayli artırıyor. Bu durum ise bedeninin değil de zihnini yorabilir. Gün boyunca belki de farkında olmadan dişlerini sıkıyor, omuzlarını kasıyor ya da her şeyi aceleyle halletmeye çalışıyor olabilirsin. Bu tür durumlarsa küçük de olsa sorunlara sebep olabilir.

Tam da bu yüzden sakinleşmeli, işleri ve sorunları biraz göz ardı etmelisin belki de! Tabii bir yandan da derin nefes almak, hareketlerini yavaşlatmak, belki biraz meditasyon yapmak da sandığından çok daha hızlı toparlanmana yardımcı olabilir. Bu arada kendini sakinleştirmek ve zihnini dinlendirmek için akşam saatlerinde ekran süresini kısaltmayı da düşünmelisin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…