Günlük Burç Yorumuna Göre 3 Şubat Salı Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün ev ve iş hayatın arasındaki dengeye odaklanabilirsin. İş hayatında nerede durman gerektiğini, hangi adımları atmanın sana daha fazla fayda sağlayacağını daha net bir şekilde görmeye başlıyorsun. Belki evden çalışma düşüncesi var aklında, belki de ofis değişikliği ya da aileyle bağlantılı ilerden uzaklaşma karar alman gerekebilir.

Zira Merkür ve Jüpiter'in oluşturduğu üçgen, sana kendi yolunu çizme vaktinin geldiğini söylüyor. Ailenden, ortaklarından ya da belirli bir iş düzeninden bağımsız adımlar atman gerekiyor. Kendini güvende hissettiğin bir ortamda daha verimli ve üretken oluyorsun ama konfor alanında çok fazla kalmış olabilir misin? Tam da bu yüzden uzun vadeli bir düzen kurma isteği içinde buluyorsun kendini. İşte bu düşünceyle küçük ama kalıcı adımlar atarak bağımsızlaşıyor, özel hayat ve iş dengesini de kuruyorsun artık.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise duygusal sıcaklık ön plana çıkıyor. Anlaşılmak ve görülmek istiyorsun, değil mi? Tabii bu durumda samimi bir yaklaşım, kalbini açmana yardımcı olabilir. Zatan bugün aşk da yumuşak ama derin bir bağ kurmanı sağlıyor. Bu bağ, sana hem huzur veriyor hem de aşk hayatında yeni bir sayfa açmanı sağlıyor. Hadi, sen de değerini bilen kişiye bir şans ver! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…