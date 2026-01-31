onedio
article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Günlük Burç Yorumuna Göre 1 Şubat Pazar Günün Nasıl Geçecek?

Günlük Burç Yorumuna Göre 1 Şubat Pazar Günün Nasıl Geçecek?

Genel Aşk Para Sağlık
P S Ç P C C Pazar
astroirem
astroirem Astroloji Editörü

Gezegenlerin günlük hareketine göre on iki burcun aşk, para, sağlık ve kariyer hayatını yorumladık. Günlük burç yorumlarına göre sizin 1 Şubat Pazar gününüz nasıl geçecek? Bugünün en kazançlı burcu hangisi? Günün en şanslı burcu hangisi? Peki, 1 Şubat Pazar günü burçları neler bekliyor?

İşte, 1 Şubat Pazar gününe ait günlük burç yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün senin için büyük bir gün! Aslan burcunda meydana gelen Dolunay, seni kariyer hayatında adeta bir yıldız gibi parlatıyor. Uzun zamandır üzerinde titizlikle çalıştığın bir iş, sunum ya da proje artık gölgelerden çıkıp ışığın altında parlamaya başlıyor. Gizli kalmış yeteneklerin, emeklerin ve başarıların artık herkes tarafından görülüyor. Bu Dolunay'ın yeni ayın ilk gününe denk gelmesi, onu daha da etkili ve güçlü kılıyor. 

Öte yandan bugün iç dünyanda da bir sorgulama süreci başlıyor: “Gerçekten hak ettiğim yerde miyim?” Kendini küçük hissettiğin, değerinin bilinmediği alanlardan çıkmak için gereken cesareti buluyorsun. Bu farkındalık, sadece iş hayatında değil, hayata bakış açında da bir dönüm noktası oluşturuyor.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise kalbinin sesi bugün daha da yüksek çıkıyor. Bir itiraf, beklenmedik bir buluşma ya da sürpriz bir mesaj, günün atmosferini tamamen değiştirebilir. Tutkunun, gururun ve heyecanın bir arada olduğu bugün, yaşadıkların uzun süre hafızanda kalabilir. Pazar günü başlayan aşk hikayen seni heyecan verici bir birilikteliğe sürükleyebilir... Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün Aslan burcunda parıldayan Dolunay'ın etkisi altında olacaksın. Bu etkileyici Dolunay, iş ve özel hayatın arasındaki hassas dengeyi sorgulamanı sağlayacak. Ev, aile veya yaşam alanınla ilgili bir kararın, kariyer planlarını nasıl doğrudan etkileyebileceğini gözler önüne serecek. Yeni ayın ilk günüyle birlikte, çalışma düzeninde bir değişiklik, belki de uzaktan çalışma, ofis yer değişikliği veya yeni bir kazanç modeli gibi konular gündemine oturabilir. 

Belki de kendini güvende hissettiğin yerde daha güçlü ve verimli çalıştığını fark etmek üzeresindir. Tam da bu noktada seni yoran, üzerine yük gibi binen sorumlulukları da ayıklamayı düşün deriz. Böylece enerjini doğru yere yönlendirerek bireysel başarılara yönelebilir ve elbette kazanabilirsin! 

Peki ya aşk? Aşk mevzularına gelince, sıcak ve samimi gelişmeler seni bekliyor. Belki aileleri tanıştırma, belki ilişkini bir üst seviyeye taşıma veya geçmişten kalan bir duygunun yeniden canlanması gibi durumlarla karşılaşabilirsin. Aslan Dolunayı'nda kalbin, seni huzur veren seçeneğe doğru yöneliyor. Mutlu bir birliktelikten, güçlü bağlardan ve geniş bir aileden besleneceğin sevgi dolu günler seni bekliyor... Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün Aslan burcunun gururlu ve ışıltılı sahnelerinde gerçekleşen Dolunay, yeni ayın ilk gününde senin için yeni bir başlangıcın kapılarını aralıyor. Belki yeni bir proje, belki bir eğitim programı ya da belki de yeni bir iş bağlantısı gündeminin en üst sırasına yerleşebilir. Kariyer hayatında işler su gibi akmaya başlayıp fırsatlar peşi sıra kapını çalabilir. Hayat sana başarı dolu sürprizlerle geliyor. 

Tam da bu noktada canlı zihnin ve yenilikçi fikirlerinle gelişmeleri desteklemelisin. Her fırsatı en ince ayrıntısına kadar düşünmeli, başarıyı kucaklamalı ve belki de bu sefer kimseyle paylaşmamalısın. Alkışlar senin olsun, para, şöhret, kariyer, güç ve otoriteye kucak aç! Hafta bitmeden, yeni ay ise henüz başlamışken; güçlü duruşun ve ilerlemeni sağlayacak fikirlerinle iş dünyasına kızınan sen ol!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise mesaj trafiği yoğunlaşıyor. Belki de hiç beklemediğin birinden gelen bir itiraf ya da flörtöz bir adım, kalbini hızlandırabilir. Kısa bir yolculuk ya da ani bir buluşma, romantik bir anıya dönüşebilir ve aşk hayatında yeni bir sayfa açabilir. Kararsız olduğunu biliyoruz, ancak Aslan burcundaki Dolunay aşka sıkı sıkıya sarılman için seni destekliyor. Hadi, hayatın sürprizlerine bir tebessüm et! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün senin için oldukça önemli bir gün olacak gibi görünüyor. Aslan burcunda meydana gelen Dolunay, maddi konulara ve iş hayatındaki değer algına odaklanmanı sağlıyor. Emeklerinin karşılığını almayı istiyor, hatta daha fazlasını talep etme hakkını kendinde buluyorsun sonunda! Yeni ayın ilk günüyle birlikte maaşında bir artış, bir prim, ek gelir ya da belki de yeni bir iş fırsatı gündeme gelebilir. Bugün, cesurca konuşmanın sana kazanç sağlayacağını da söylemeliyiz. Hak ettiğini talep et! 

Tam da bu noktada kendine olan güveninin arttığını hissediyorsun, değil mi? 'Ben bunu hak ediyorum' deme noktasına geldiğini fark ediyorsun... Bu içsel netlik, iş hayatında ve özel yaşamında duruşunu değiştiriyor, artık daha kararlı ve görünür olmaya hazırsın.

Peki ya aşk? Aşk hayatına gelirsek, sahiplenme ve güven ihtiyacın bugün ön planda. Partnerinden netlik bekliyor, belki de bir adım atmasını umuyorsun. Aslan burcundaki Dolunay sana aşkı evliliğe çevirme çağrısı yapıyor. Ama yanındaki doğru kişi mi? İşte bundan emin olman gerekiyor... Tabii eğer bekarsan, sana değerli olduğunu hissettiren biriyle güçlü bir bağ kurabilirsin. Küçük bir jestin, büyük bir etki yaratabileceği bir gün. Belki de bir yabancıdan gelen çiçek, bir not ya da bir bakış, hayatını değiştirebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün burcunda meydana gelen Dolunay, hayatının yeni ve belirleyici bir dönemine adım atabileceğini müjdeliyor. Tam da bu noktada seni kariyerinde ileriye taşımayan, sırtında adeta yüke dönüşen güçlüklerden kurtuluyorsun. Yeni ayın ilk ışıklarıyla beraber, hayatının yeni bir sayfasını açıyorsun. Bu sayfada seninle birlikte görünürlük, liderlik ve cesur kararlar da var. Şimdi, başkalarının onayına ihtiyaç duymadan, kendi rotanı çizebileceğin bir döneme giriyorsun.

İç dünyanda ise büyük bir farkındalıkla yeni güne merhaba diyorsun. Ne istediğini ve ne istemediğini çok net bir şekilde görüyorsun. Bu durum, seni daha öz güvenli ve kararlı bir hale getiriyor. Bugün aldığın kararlar, uzun süre hayatını etkileyecek ve belki de yeni bir yolu aydınlatacak gibi duruyor. Bu arınmanın, farkındalık sürecinin ve yükselişin tadını çıkar! 

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise perde senin için açılıyor. İlişkide önemli bir konuşma yapılabilir; belki de uzun zamandır içinde sakladığın duyguları dökebilirsin. Yani burcundaki Dolunay, aşkta dürüstlük ile seni mutluluğun zirvesine taşıyor. Tabii eğer bekarsan, güçlü ve dikkat çekici bir karşılaşma seni bekliyor. Kalbin de tıpkı senin gibi etrafına ışık saçıyor ve bu ışıkla belki de yeni bir aşka yelken açıyorsun... Sahi, geçmişe veda ettin mi? Ve yeni bir aşka hazır mısın? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün Aslan burcunun ışıltısı altında gerçekleşen Dolunay, iş hayatında bir süredir belirsiz bir halde duran, seni yoran ve enerjini tüketen bir süreci sona erdiriyor. Bu belki uzun zamandır üzerinde çalıştığın bir proje, belki de gözlerden uzakta devam eden bir rekabet olabilir. Her ne olursa olsun, bugün taşlar yerine oturuyor ve kontrol açıkça sana geçiyor! 

İç dünyanda ise güçlü bir farkındalık dalga dalga yayılıyor... Herkese yetişmeye çalışmanın seni nasıl yorduğunu, enerjini nasıl tükettiğini fark ediyorsun. Kendinle ilgili aldığın bir karar, önümüzdeki günlerde hem zihinsel hem de fiziksel olarak rahatlamanı sağlayacak. Bu rahatlama, hayatının her alanına olumlu bir şekilde yansıyacak. Şimdi kendi sınırlarını çizme ve sadece kişisel başarılar için hedeflerine odaklanma vakti. 

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise bugün, çok özel bir bağın vurgusu var. Bir bakış, bir dokunuş ya da sessiz bir an, sandığından çok daha derin izler bırakabilir kalbinde! Özellikle de bekarsan, kimseyi tanımadığın bir ortamda başlayan gizli bir yakınlaşma kalbini sarsabilir. Aşk bugün gösterişli değil ama çok gerçek ve hissedilir hale gelecek. Belki de aşkın en saf haliyle karşılaşacak ve Aslan Dolunayı'nda yalnızlık defterini sonsuza dek kapatacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün senin için oldukça anlamlı bir gün. Dolunay'ın Aslan burcunda parladığı bu özel günde, geleceğe dair hedeflerinle ilgili önemli bir dönüm noktasına geliyorsun. Belki de bir ekip çalışması ya da ortak bir proje üzerinde yoğunlaşıyorsun. Ya da belki de kalabalık bir ortamda, belki bir etkinlikte ya da toplantıda önemli bir role bürünüyorsun. Bu rol, senin için uzun zamandır hayalini kurduğun bir hedefe daha ciddi bir şekilde odaklanmanı sağlayacak.

Tabii bu arada, hayatındaki insanları da daha net bir şekilde gözlemleyebilirsin. Kiminle yola devam etmek istediğini, kiminle arana mesafe koymak gerektiğini daha iyi anlıyorsun. Bu farkındalık, üzerindeki yükü hafifletiyor. Artık herkes için aynı çabayı göstermeye niyetli olmadığını anlıyorsun. Şimdi sırada özgürleşmek ve üstlendiğin rolle kariyer hayatında güçlenmek var! 

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise bugün, “arkadaşlıktan aşka” geçiş enerjisi oldukça güçlü. Uzun süredir hayatında olan ve belki de sadece bir arkadaş olarak gördüğün biri, bugün kalbinde bambaşka bir yere oturabilir. Aslan burcundaki Dolunay, kalbinde gerçek aşkın yankısını hissettiriyor... Bu sese kulak ver, ömürlük mutluluğu geri çevirme! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün senin için oldukça önemli bir gün. Aslan burcunda gerçekleşen Dolunay, kariyerindeki sıradanlığı yırtıp atıyor ve seni parıldayan bir noktaya taşıyor. Üst düzey yetkililerle yapılacak bir görüşme, belki bir terfi ya da belki de sorumluluklarının artması gibi önemli konular gündemde olabilir. Yeni ayın ilk günüyle birlikte, gücünü daha stratejik ve etkili bir şekilde kullanmaya başlıyorsun. Bugün attığın her adım, uzun vadede büyük sonuçlar doğurabilir.

İç dünyanda ise kontrol ihtiyacını sorgulamaya başlıyorsun. Her şeyin senin kontrolünde olmasının gerekli olmadığını anladığın anda, üzerindeki yük hafifliyor. Kontrolü bıraktığın yerden ise daha güçlü bir şekilde yükseliyorsun. Bu sayede bir ekip üyesi, yönetici ya da patron değil; gerçek bir lider olduğunu da herkese hissettireceksin. 

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise bugün, yoğun ve manyetik bir enerji hakim. Bugün yaşanan bir yakınlaşma, sıradan bir flörtten çok daha fazlasını ifade ediyor; iki kişi arasında güçlü ve kalıcı bir bağ kurulabilir. Eğer bekarsan, tek bir bakışla başlayan ama hızla derinleşen bir çekime kapılabilirsin. Aslan Dolunayı'nda kalbinin ritmi değişiyor ve aşka dair yeni bir melodiyi çalmaya başlıyor... Buna kapılmaya, kendini aşka tamamen bırakmaya var mısın? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün Aslan burcundaki Dolunay'ın etkisi altında, hayatında yeni bir sayfa açıyor olabilirsin. Bu Dolunay, yurt dışı, eğitim, medya veya hukuki konularla ilgili beklediğin bir sonucu getirebilir. Belki de uzun zamandır beklediğin bir vize onayı, bir üniversiteden kabul mektubu, medyada yer alacak bir haber ya da hukuki bir davanın sonucu bugün seninle olabilir.

Bu yeni ayın ilk günü, yeni bir hedef belirlemen, yeni bir yolculuğa çıkman ya da cesur bir plan yapman için ideal bir zaman. Hayatını değiştirecek bir fırsat kapını çalacak. Bu fırsat, hayata bakış açını da genişletebilir ve seni heyecanlandırmayan eski fikirlerini geride bırakmanı sağlayabilir. İçindeki macera duygusu, yeniden canlanmaya hazır. Sen de ilerlemeye hazır ol! 

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise uzaklar birdenbire yakınlaşıyor... Belki de uzak bir şehirde yaşayan biriyle tanışacak, belki de farklı bir yaşam tarzı olan biriyle aşkı bulacaksın. Uzak mesafeler, farklı şehirler ya da farklı yaşam tarzları, aşkı daha da çekici ve heyecan verici kılabilir. Sınır tanımaman konusunda seni destekleyen Aslan Dolunayı'nın güçlü çekimine kapıl... Belki yıllar sürecek bir aşk yaşamayacak ama yaşadığın aşkla hayatın en güzel haline kavuşacaksın! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün senin için oldukça önemli bir gün. Aslan burcundaki Dolunay, ortak maddi konuların ve derin bağlarınla ilgili bir dönemi sonlandırıyor. Borçlar, alacaklar, primler veya ortak kazançlarınla ilgili belirsizlikler son buluyor ve net bir tablo ortaya çıkıyor. Yeni ayın ilk günüyle birlikte, finansal gücünü yeniden yapılandırma fırsatı da buluyorsun. 

Şimdi kontrol tamamen senin elinde. Aman dikkat her şey yoluna girmişken bir anda, güven duygunla ilgili bazı sorgulamalar içerisine girebilirsin. Belli ki kime ne kadar açıldığını, kimlere ne kadar güvendiğini netleştirmek istiyorsun. Bu farkındalık, senin daha sağlam ve güvenilir ilişkiler kurmanı sağlıyor. Güven duygusunu dengede tutarsan, her anlamda gücüne güç katabilirsin. 

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise bugün yüzeysel duygulara yer yok. Bugün yaşayacağın bir yakınlaşma, iki insan arasında güçlü ve dönüştürücü bir bağ oluşturabilir. Eğer bekarsan, ciddi, karizmatik ve güven veren biriyle kaderi andıran bir karşılaşma yaşama ihtimalin oldukça yüksek. Bu karşılaşma, hayatını kökten değiştirebilir... Aslan Dolunayı, kendini aşkın derinlerine bırakmanı sağlayabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün Aslan burcunda gökyüzünü süsleyen Dolunay, ilişkiler ve ortaklıklar konusunda oldukça belirgin bir dönüm noktası oluşturuyor. İş dünyasında bir ortaklık belki de resmiyet kazanabilir ya da belki de bir iş birliği son bulabilir. Zira, yeni ayın ilk ışıklarıyla birlikte 'Nasıl bir iş birliği istiyorum?' sorusuna dürüstçe cevaplar verebilirsin.

Doğru iş ilişkileri ile güçlenmek, yanlış ortaklıklara son vererek özgürleşmek... İşte tam da ihtiyacın olan şey, değil mi? Bu sayede her şeyin yoluna gireceğini sen de hissediyor olmalısın. Dolunay, perde arkasındakilerle yüzleştikten sonra çizdiğin yolda başarılı olacağını da müjdeliyor. Yani, yeni kurduğun düzende ve ortaklıklarda sadece manevi değil, maddi kazançlar da elde edeceksin. Hem de düşündüğünden fazla! 

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise güçlü bir karşılaşma seni bekliyor. Geçmişten gelen bir yüz, kalbin ile aklını karşı karşıya getirebilir... Aslan burcundaki Dolunay, kalp sızısını yeniden su yüzüne çıkarabilir. Şimdi dikkatli olmalısın, aklınla mı hareket edeceksin; yoksa kalbinle mi? Bize soracak olursan, kalp unutur ama aklın unutmadıkları bu aşkın sana zarar vereceğinin kanıtı olabilir. Bu yüzden derinlere bakmalı, yaralarını hatırlamalısın belki de! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün Aslan burcunda parıldayan Dolunay, iş hayatındaki yoğunluğun ve günlük yaşam düzeninin üzerine bir ışık tutuyor. İş yerindeki çalışma koşullarında değişiklikler, yeni bir görev ya da belki de daha çok dikkat çeken bir sorumluluk kapını çalabilir. Yeni ayın ilk günüyle birlikte, daha sağlıklı ve düzenli bir yaşam tarzı oluşturmak için içten gelen bir istek hissediyorsun.

Bugün, küçük detayların ne kadar büyük etkiler yaratabileceğini gözler önüne seriyor. İhmal ettiğin bir konu, doğru zamanda atacağın bir adımla senin lehine dönebilir.

Peki ya aşk? Romantik ilişkilerde ise, romantizm ince bir çizgi üzerinde yürüyor. Büyük ve etkileyici sözlerden ziyade, küçük ama anlamlı jestler senin kalbini çalıyor. Eğer bekarsan, iş yerinde ya da günlük rutin içerisinde başlayan bir yakınlaşma, beklenmedik bir şekilde derin bir boyut kazanabilir. Bugün aşk, sessiz ama özeldir, belki de fısıldayan bir rüzgar gibi hafif ama etkileyici. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın