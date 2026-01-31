Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 1 Şubat Pazar Günün Nasıl Geçecek?

Sevgil Koç, bugün Aslan burcunda parıldayan Dolunay, enerjinin tavan yapacağına işaret ediyor. Ancak dikkat! Bu enerji, kalp ritminde ve tansiyonda ani yükselmelere sebep olabilir. Dolayısıyla, bugün hızlı ve aşırı efor gerektiren aktivitelerden kaçınman senin için en iyisi olacak.

Gün boyunca farkında olmadan kasıldığını fark ettiğin çene ve omuz kasların, sinsi bir baş ağrısının habercisi olabilir. Bu nedenle, stresle başa çıkmanın yollarını bulmak ve rahatlama tekniklerini uygulamak bugün için oldukça önemli. Eğer bugün spor yapmayı planlıyorsan, kontrollü, kısa ve bilinçli hareket etmekte fayda var. Aşırıya kaçmadan, stresten arınıp bedensel anlamda güçlenmek sana iyi gelecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…