Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 27 Ocak Salı Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç , bugün bedenindeki sirkadiyen ritim, yani biyolojik saatin, normalin birkaç adım ötesine geçmiş gibi görünüyor. Bu durum, 'zaman yetmiyor' hissi yaratıyor zihninde. Ayrıca, içsel bir basınç oluşturabilir ve seni biraz da strese sokabilir.

Tam da bu noktada bu hızlı ritim, enerjini tüketebilir ve seni yorgun hissettirebilir. Sağlığın için bugün yapabileceğin en iyi şey ise bu yüksek devri yavaşlatmaktır. Gün içinde kısa süreli 'hiçlik' molaları vererek, sinir sistemini resetleyebilirsin. Bu molalar, bir nevi enerji yenileme süreci olacaktır. Kendine biraz zaman ayır, durmayı ve durulmayı dene! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…