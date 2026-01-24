onedio
Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 25 Ocak Pazar Günün Nasıl Geçecek?

astroirem
astroirem Astroloji Editörü

Gezegenlerin konumlarına ve hareketlerine göre 25 Ocak Pazar gününün en kritik astrolojik olaylarını sizin için dikkatle ele aldık! Sağlığınıza etki edecek gezegen hareketlerine göre şifa bulabilirsiniz. Peki, 25 Ocak Pazar gününün şifalı enerjileri hangi burçları bulacak? Bugün sağlığınıza nasıl etki edecek? 

İşte, 25 Ocak Pazar gününün şifalı enerjileriyle medikal astroloji yorumu

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, haftanın son gününe geldik ve senin enerjik bedenin artık hızlı tempodan çok ritmik bir hareketlilik arıyor. Güneş'in Kova burcunda olduğu son günlerde, ani tempo değişimleri seni farkında olmadan yormuş olabilir. Tam da bu yüzden bugün, kısa ama bilinçli hareketler yapmanı öneriyoruz. Özellikle açık havada gerçekleştirilen hafif aktiviteler, senin enerjik bedenine iyi gelecektir.

Belki bir parkta hafif bir yürüyüş, belki de deniz kenarında bir bisiklet turu sana iyi gelebilir. Bedenini yorsa da ruhunu dinlendirebilir. Akşam saatlerinde ise zihni sakinleştiren bir uğraşa yönelmeni öneriyoruz. Belki bir kitap okuyabilir, belki bir müzik dinleyebilir ya da belki de kendini iyi hissetmeni sağlayacak aktivitelere zaman ayırabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bu aralar omuzlarında hissettiğin yorgunluk, aslında bedensel değil, daha çok zihinsel. Bu yüzden, bugün biraz yavaşlamak seni tembelleştirmeyecektir. Hatta tam aksine enerjini toparlamana yardımcı olacaktır.

Gökyüzünün en parlak yıldızı Ay'ın bugünkü hareketleri de bedenine kulak vermen gerektiğini fısıldıyor. Belki de biraz dinlenmeye, biraz da kendine zaman ayırmaya ihtiyacın var. Küçük ve keyif aldığın rutinlerine geri dönmen, sağlığını hızla dengede tutmana yardımcı olacak. Biraz da fiziksel sağlığına ve kendine odaklan. Böylece hem ruhen hem bedenen hafifleyebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün senin için biraz hareketli geçebilir. Zihnini canlandıran enerji, bedenini biraz yorabilir. Güneş'in Kova burcunda parıldadığı bu dönemde, dağınıklığın etkisini hissetmen gayet doğal. Ancak endişelenme, bu karmaşık enerjiyi yönetmenin yolu da aslında oldukça basit.

Tabii gün içerisinde kendini hızlı ve aceleci hareketler içerisinde bulabilirsin. Ancak bugünün anahtarı, nefesini fark ederek hareket etmekte yatıyor. Tıpkı bir yoga seansında olduğu gibi, her hareketini nefesinle senkronize etmeye çalış. Bu, hızlı ve aceleci reflekslerini yavaşlatmana da yardımcı olacak. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün senin için biraz farklı bir gün olacak gibi görünüyor. Gökyüzünün gizemli güzelliklerinden Ay, sana özel mesajlarını yolluyor. Bedenin, sessiz ama oldukça derin bir dil ile konuşuyor ve Ay'ın bu etkisi altında, sakinliğin önemini vurguluyor.

Tam da bu yüzden, bugün senin için kalabalık ortamlardan kaçınmanın zamanı olabilir. Fazla insan, fazla gürültü ve karmaşa seni yorabilir ve enerjini düşürebilir. Günün sonunda, kendini içe çekmek ve biraz yalnız kalmak, haftayı sağlıklı ve huzurlu bir şekilde kapatmanı sağlayabilir. Kendine biraz zaman ayır, belki bir kitap oku ya da sadece sessizliği dinle. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün enerjinin tavan yaptığını hissediyor olabilirsin. Fakat bedenin aslında daha yavaş ve nazik bir tempo talep ediyor. Zira, Güneş'in Kova burcunda olduğu bu son günlerde, enerjini aşırıya kaçmadan dengeli bir şekilde kullanmanın önemini aklından çıkarmamalısın.

Bedenindeki bu uyumsuzluk nedeniyle, belki de biraz gevşemelisin! Bu durumu ertelemek yerine, kendine biraz zaman ayır. Belki bir film izlemek, belki de en sevdiğin kitabı okumak da bugün sana iyi gelebilir. Tüm bunlar kendine küçük bir mola vermek ve enerjini yeniden toparlamak için iyi bir fırsat olabilir. İzin ver bugün bedenin ve zihnin sonunda aynı çizgide, tek bir tempoda buluşsun. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün gökyüzünde Ay'ın hareketleri, seninle bir nevi dans ediyor. Bu dans, senin düzenli ve dengeli beslenmenin önemini bir kez daha hatırlamanı sağlıyor. Seçimlerinde sade ve doğal olanı tercih etmek, bedeninin ve ruhunun daha huzurlu olmasını sağlıyor.

Biraz kendine zaman ayır, kendini eleştirmeye biraz ara ver. Unutma ki kendine karşı olan eleştirilerin hem zihnin hem de bedenin üzerinde ağır bir yük oluşturuyor. Kendini olduğun gibi kabul et, sev. Bugün detoks günü değil, denge günü. Bedeninle, zihninle ve ruhunla olan dengeyi sağlamaya çalış. Kendini eleştirimeyi bir kenara bırak ve kendini sev! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün Güneş'in Kova burcunda olması, belki de farkında olmadan boyun ve sırt hattında gerginlik hissetmene neden olabilir. Ancak endişelenme, bu durumun üstesinden gelmek için bazı pratik çözümlerimiz var. Gün boyunca duruşun ve nefes alışının farkında olmak, bu enerjik gerginliği hafifletebilir. Sadece birkaç dakika süren hafif esneme hareketleri ve bilinçli nefes alış-veriş teknikleri, bu gerginliği azaltabilir ve enerjini yeniden dengede tutabilir.

Bu arada aksam saatlerine doğru ise bedeninin bu gerginliği bırakmaya başladığını hissedeceksin. Böylece daha kolay rahatlayacak, kendine odaklanacak ve bedenindeki ağrıların da hafiflediğini keşfedeceksin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün uykuya her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyabilirsin. Ay'ın etkisi altında olduğun bugünlerde, dinlenme ve derin uyku senin için son derece değerli olacak. Zira bedenin uzun zaman sonra dinlenmek, biraz durmak ve ara vermek isteyecek. 

Tam da bu nedenle güne erken başlamalı ve erken bitirmelisin belki de. Sıcak bitki çayları, huzur ve uyku getiren lavanta yağı ile güzel bir masaj, tabii bir de sıcak bir duş... İşte bugün ihtiyacın olan tam da bu! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün senin için biraz hareketli bir gün olacak gibi görünüyor. Az ama sürekli hareket etmeyi tercih edeceğin bugün, enerjini bir anda tüketmemeye özen göstersen iyi edersin. Özellikle günün ikinci yarısında daha enerjik olmak sana düşündüğünden çok daha iyi gelecektir. 

Zira, akşam üzeri sosyalleşmeye ve eğlenmeye vakit ayırmak adeta sana şifa verecek. Zamanını sevdiklerinle geçirmek kadar, hayata karışmak da gününü güzel ve anlamlı kılacaktır. Dolu dolu bir gün, reçetene yazacağımız en iyi şey olacak. Sen de buna şans ver ve bedenine güç ver. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün eklemlerinde ve kaslarında ağrı hissedebilirsin. Belki de bir süredir fark etmediğin ya da göz ardı etmeyi tercih ettiğin bedensel ağrılar bugün biraz artabilir. Ya da Ay'ın bugünkü etkisi ile her zamankinden biraz daha hassas olabilirsin. 

Tam da bu yüzden esneme hareketlerine gün içinde zaman ayırmanı önermeliyiz. Ayrıca, uzman bir fizyoterapistten destek alarak bedensel güçlenmeye odaklanmak da bugün çokça işine gelebilir. Kronikleşen ağrılarına son vermenin en temel yolu da bu olabilir. Yine de akşam saatlerinde hem günün stresini atmak hem de gevşemek için sıcak bir duş almayı unutma deriz. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün Güneş'in burcunda olduğu bu özel günde, enerjinin dalgalanmasını hissedebilirsin. Ancak bu durum, farkındalığını da artırıyor. Kendini daha bilinçli ve uyanık hissettiğin bu süreçte, bedeninin sınırlarını daha net algılayabileceksin.

Bugünün enerjisi, uykunu bölme ve zihinsel yükünü azaltma konularında sana bir fırsat sunuyor. Kendine biraz daha zaman ayırman ve kendi alanını genişletmen, fiziksel olarak daha hafif hissetmene yardımcı olacak. Unutma, bedenin ve zihnin birbiriyle bağlantılıdır ve birinin hafiflemesi diğerini de rahatlatır.

Bu süreçte, kendine biraz daha özen göstermeyi unutma. Kendi enerjini ve bedenini dinlemek, sana daha iyi hissetmen için gereken enerjiyi sağlayacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün bedenin, duygusal durumlarına karşı oldukça hassas ve açık. Bu durum, bastırılmış stresin vücudunda belirli bölgelerde ağırlık hissi olarak kendini göstermesine sebep olabilir. Özellikle mide ya da göğüs bölgen, bu stresin yoğunlaştığı alanlar olabilir. Fakat endişelenme, çünkü bu durumun üstesinden gelebilecek birkaç taktiğimiz var.

Ay'ın etkisi altında olduğun bu dönemde, ılık içecekler tüketmek, sakin ve huzur dolu ortamlarda bulunmak ve erken dinlenme, sana oldukça iyi gelecek. Bir fincan sıcak çay ya da kahve, belki bir kitap eşliğinde huzurlu bir köşede vakit geçirmek, günün stresini üzerinden atmanı sağlayacak. Ayrıca, erken yatıp yeterli ve kaliteli bir uyku da bedenini ve ruhunu rahatlatacak.

Unutma ki kendine ne kadar şefkatli davranırsan, bedenin de o kadar rahatlar. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

