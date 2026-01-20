Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 21 Ocak Çarşamba Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün gökyüzüne baktığımızda Güneş ve Merkür'ün Kova burcunda bir araya gelmiş olduğunu görüyoruz. Bu kavuşum, özellikle düşünce hızının artmasına sebep olabilir. Kendini bir anda fikirlerin hızlı hızlı aklından geçtiği bir durumda bulabilirsin.

Bu durum, zihinsel yoğunluğunun artmasına ve bu yoğunluğun bedenine de yansımasına neden olabilir. Gün içinde belki de farkında olmadan çene kaslarını sıkıştırdığını veya dişlerini gıcırdatmaya başladığını fark edebilirsin. Hatta baş bölgende bir gerginlik hissi oluşabilir.

Tam da bu yüzden, bilinçli nefes almayı denemelisin. Nefesini derin bir şekilde alıp yavaşça vermelisin. Ayrıca, gün içinde kendine kısa molalar da verebilirsin. Bu molalar sırasında biraz meditasyon yapabilir veya sadece sessiz bir ortamda dinlenmeyi tercih edebilirsin! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…