Günlük Burç Yorumuna Göre 21 Ocak Çarşamba Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün kariyer hayatında bir dönüm noktası yaşayabilirsin. Güneş ve Merkür'ün Kova burcunda birleşmesi, daha önce gözden kaçan bir sistem ya da açığı keskin bir netlikle fark etmeni sağlıyor. Belki de bir süredir kafaları karıştıran bir konuyu, bugün senin ağzından dökülen birkaç kelimeyle çözebilirsin. Cesur ama aynı zamanda akıllıca bir hamle yapmış olacaksın.

Tabii bu arada iş hayatında hızlı karar verme gerekliliği artıyor. Ancak bu hız, düşünmeden hareket etmek anlamına gelmiyor. Merkür Cazimi'nin etkisiyle, aksine, daha net ve berrak bir düşünme yeteneği kazanıyorsun. Belki de üzerine alabileceğin bir sorumluluğu bilinçli bir şekilde kabul etmen gerekiyor. Bu karar, seni iş yerinde daha görünür bir konuma getirebilir.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Güneş ve Merkür'ün Kova burcundaki birleşimi, beklenmedik bir itirafı gündeme getiriyor. Sıkı dur, belki de bir konuşma, tüm olayların yönünü tamamen değiştirebilir... Duyguların bugün kelimelerle şekillendiğini göreceksin. Yani, hiç beklemesen de yanı başındaki kişinin aşk itirafı ve hoş sözleri ansızın kalbini çalabilir. Ya da partnerinin ilişkinin seyrini değiştiren sürprizi, seni evlilik hazırlıklarına sürükleyebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…