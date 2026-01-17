Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 18 Ocak Pazar Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün Oğlak burcunda gerçekleşen Yeni Ay, sağlıkla ilgili konulara dikkat çekiyor. Belki de bir süredir ihmal ettiğin bel, sırt ve duruşla ilgili konuları gündemine taşıyor. Uzun süre aynı pozisyonda kalmak, özellikle de bilgisayar başında ya da yoğunlukla araba kullanarak çalışıyorsan, bugünlerde sana biraz daha fazla rahatsızlık verebilir.

Tam da bu yüzden gün içinde kendine biraz vakit ayırıp esneme ve hafif hareketler yapman, hem bedenini rahatlatacak hem de enerjini yükseltecektir. Unutma ki sağlıklı bir beden demek, sağlıklı bir zihin demektir. Bu Yeni Ay, belki de beden dengeni yeniden kurman ve sağlığına biraz daha özen göstermen için bir fırsat sunuyor. Belki de uzman desteği almalı birkaç ay da olsa fizyoterapiyi düşünmelisin! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…