Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 14 Ocak Çarşamba Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Boğa, bugün senin için çok hareketli bir gün olacak gibi görünüyor! Sinir sistemin bugün adeta bir enerji deposu gibi çalışacak. Gün boyunca Merkür ve Jüpiter'in karşıtlığından kaynaklanan bir enerji akışı hissedeceksin. Bu enerji akışı, zaman zaman ani gerginliklere ve huzursuzluklara neden olabilir. Uykuya dalmakta zorlanma yaşayabilirsin, bu yüzden uyandığında kendini biraz yorgun hissetmen normal.

Elektronik cihazlarla çok fazla vakit geçirmek, sinir sisteminin bu hali üzerinde ekstra bir yük oluşturabilir. Bilgisayar, telefon veya tablet gibi cihazları bir süreliğine bir kenara bırakmayı düşünmelisin. Bu, hem gözlerini dinlendirecek hem de sinir sisteminin biraz olsun rahatlamasını sağlayacak.

Akşam saatlerinde ise sessiz ve karanlık bir ortamda vakit geçirmek adeta bir şifa olacak. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…