onedio
article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 14 Ocak Çarşamba Günün Nasıl Geçecek?

Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 14 Ocak Çarşamba Günün Nasıl Geçecek?

Genel Aşk Para Sağlık
P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem Astroloji Editörü

Gezegenlerin konumlarına ve hareketlerine göre 14 Ocak Çarşamba gününün en kritik astrolojik olaylarını sizin için dikkatle ele aldık! Sağlığınıza etki edecek gezegen hareketlerine göre şifa bulabilirsiniz. Peki, 14 Ocak Çarşamba gününün şifalı enerjileri hangi burçları bulacak? Bugün sağlığınıza nasıl etki edecek? 

İşte, 14 Ocak Çarşamba gününün şifalı enerjileriyle medikal astroloji yorumu

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugünün enerjisi, özellikle bağışıklık sistemini ve ayaklarını hassaslaştırabilir. Merkür ile Jüpiter arasındaki karşıtlık, bedensel yorgunluğunla zihinsel dağınıklığını bir araya getirebilir. Bu durum, üşütmelere ve halsizlik hissine neden olabilir. 

Bugün kendini fazla zorlamamanı, biraz dinlenmeye zaman ayırmanı öneriyoruz. İşte, okulda ya da evde bile olsan biraz dinlenmek iyi olabilir. Belki bir kitap okuyarak ya da sevdiğin bir müziği dinleyerek rahatlaman da enerjini toparlaman ve kendini yeniden canlandırman için oldukça faydalı olacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün senin için çok hareketli bir gün olacak gibi görünüyor! Sinir sistemin bugün adeta bir enerji deposu gibi çalışacak. Gün boyunca Merkür ve Jüpiter'in karşıtlığından kaynaklanan bir enerji akışı hissedeceksin. Bu enerji akışı, zaman zaman ani gerginliklere ve huzursuzluklara neden olabilir. Uykuya dalmakta zorlanma yaşayabilirsin, bu yüzden uyandığında kendini biraz yorgun hissetmen normal.

Elektronik cihazlarla çok fazla vakit geçirmek, sinir sisteminin bu hali üzerinde ekstra bir yük oluşturabilir. Bilgisayar, telefon veya tablet gibi cihazları bir süreliğine bir kenara bırakmayı düşünmelisin. Bu, hem gözlerini dinlendirecek hem de sinir sisteminin biraz olsun rahatlamasını sağlayacak.

Akşam saatlerinde ise sessiz ve karanlık bir ortamda vakit geçirmek adeta bir şifa olacak. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün sağlığına dikkatli etmen gereken bir güne başlıyoruz. Kemiklerin, dizlerin ve eklemlerin bugün normalden biraz daha hassas olabilir. Bu durum, genellikle Merkür ile Jüpiter'in karşıtlık oluşturduğu zamanlarda ortaya çıkar. Bu karşıtlık, genellikle sorumluluklarının ağırlığını bedenine taşıma eğilimi yaratır. 

Özellikle uzun süre ayakta kalmak ya da ağır yük taşımak gibi durumlar bugün senin için biraz daha zorlayıcı olabilir. Bu nedenle, bugün kendine biraz daha fazla özen göstermen gerekiyor. Dinlenmeyi ihmal etme, unutma ki bazen kendine biraz zaman ayırmak ve dinlenmek, tüm sorunları çözmenin en iyi yoludur. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün senin için biraz karmaşık bir gün olabilir. Gün boyunca özellikle karaciğerin hassas olabilir. Merkür ve Jüpiter'in karşıtlığı, 'fazla' olan her şeyi büyütüyor. Bu durum, fazla yemek yemen, fazla hareket etmen ya da fazla tempoda çalışman durumunda seni yorabilir. 

Günün enerjisi seni zorlayabilir. Ancak bu durumun üstesinden gelmenin yolu, kendini zorlamadan hareket etmekten geçiyor. Hafif tempolu yürüyüşler, bu enerjiyi dengelemene yardımcı olabilir. Ayrıca sağlıklı beslenmeye, karaciğer detokslarına, ağır ve yağlı yiyeceklerden uzak durmaya da özen göster! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün biraz stres, biraz da sağlık üzerine konuşacağız. Gökyüzünün enerjisi bugün biraz daha farklı, biraz daha gergin. Stres, adeta bir hayalet gibi sessizce kaslarına ve özellikle de boyun bölgene yerleşebilir. 

Merkür ve Jüpiter'in birbirine karşıt pozisyonları, kontrol ihtiyacını artırıyor. Bu durum, bedenini de sertleştiriyor, adeta bir zırh giydiriyor. Bastırılan öfke ya da gerginlik, bedenin diliyle konuşmaya başlıyor ve bu konuşma genellikle ağrı olarak kendini gösteriyor. 

Peki, bu durumda ne yapmalı? Ilık bir duş, adeta bir terapi gibi sana yardımcı olabilir. Su, bedenini ve ruhunu arındırırken, stresini de alıp götürebilir. Ayrıca gevşeme egzersizleri de bu süreçte oldukça rahatlatıcı olacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün senin için biraz daha hassas bir gün olacak gibi görünüyor. Özellikle bel ve böbreklerin konusunda biraz daha dikkatli olman gereken bir gün seni bekliyor. Ayrıca, denge konusu da bugünün gündem maddelerinden biri olacak.

Gökyüzünde gerçekleşen Merkür ile Jüpiter karşıtlığı, vücudunda ödem oluşumuna ve genel bir dengesizlik hissine sebep olabilir. Bu durumda ne yapmalı, diye soruyorsan, işte sana birkaç öneri: Öncelikle, uzun süre aynı pozisyonda kalmaktan kaçınmalısın. 

Ayrıca, hafif esneme hareketleri yaparak bedenini rahatlatabilirsin. Bu hareketler, vücudundaki kan dolaşımını hızlandıracak ve böylece olası ödem oluşumunu engelleyecektir. Su tüketimine de bugün biraz daha fazla özen göstermelisin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün gökyüzünde Merkür ile Jüpiter arasında gerçekleşen karşıtlık, bedenle zihnin arasındaki bağlantıyı adeta bir ayna gibi yansıtıyor. Bu durum, düşüncelerin fiziksel rahatsızlıklara dönüşme potansiyelini artırıyor. Yani, kafanı fazla yormak, bağırsak sistemini ve mideyi olumsuz etkileyebilir. 

Küçük ağrıların büyüyormuş gibi hissedebilirsin ama bu durumda panik yapmak yerine daha çok gözlemci olmayı tercih etmelisin. Kendini bir izleyici olarak konumlandır ve vücudunun gönderdiği sinyalleri dikkatlice dinle. 

Bugün, yemeklerini düzenli saatlerde tüketmek ve kafein tüketimini azaltmak sana çok yardımcı olabilir. Unutma, sağlıkla ilgili küçük değişiklikler bile büyük farklar yaratabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün sağlığına her zamankinden biraz daha dikkatli olman gereken bir gün olabilir. Kalbinin ritmi, tansiyonun ve sırt bölgen bugün biraz daha hassas olabilir. Bu nedenle, kendine ekstra özen göstermende fayda var.

Merkür ve Jüpiter'in karşıtlığı, seni farkında olmadan hızlı bir tempoya sokabilir. Her şeye yetişme çabası, vücudunu zorlayabilir. Bu durumda, kendine bir 'dur' demek ve daha sakin bir tempo belirlemek sağlığını korumana yardımcı olabilir. Biraz daha yavaşlamak, biraz daha kendinize zaman ayırmak bugün senin için en iyisi olabilir. Kendini zorlamadan, daha hafif bir tempoda ilerlemeyi dene! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün gökyüzü astrolojik etkileri, duygusal dalgalanmalarının mide ve göğüs bölgende hassasiyet yaratmasına neden olabilir. Yani bugün, duyguların bedenini etkileyebilir. 

Merkür ve Jüpiter'in karşı karşıya geldiği bu dönemde, bastırdığın stresin bedensel tepkilerle ortaya çıkmasına şahit olabilirsin. Yani, belki de o mide ağrıları veya göğüs bölgendeki hassasiyet, aslında duygusal stresin bir yansıması olabilir. Bu durumda, stresini yönetme ve duygusal dengeni koruma konusunda daha dikkatli olman gerektiğini unutma.

Hava sıcaklıklarındaki ani değişimler de bugün sağlığını etkileyebilir. Bu yüzden soğuk ve sıcak dengesine dikkat etmeli, kendini korumalısın. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün zihinsel yoğunluğunun bedenine yansıdığını hissedebilirsin. Merkür ile Jüpiter'in karşı karşıya gelmesi nedeniyle uyku düzensizlikleri, dalgınlık ve sinirsel yorgunluk gibi belirtilerle kendini gösterebilir. Aklında bir sürü düşünce, bir sürü plan olabilir ve bu durum, aynı anda çok şey yapmaya çalışmana neden olabilir. Ancak unutma ki bu durum dikkatinin dağılmasına ve dolayısıyla işlerini tamamlamakta zorlanmana da yol açabilir.

Peki, bu durumda ne yapmalı? İşte sana birkaç öneri: Kısa yürüyüşler yapmayı dene. Ayrıca, ekranlardan biraz uzaklaşmayı da düşünebilirsin. Bilgisayar, telefon veya televizyon ekranlarından bir süreliğine uzaklaşmak, sinir sisteminin toparlanmasına yardımcı olabilir. Tabii biraz kendine odaklanmanı ve enerjini doğru bir şekilde yönetmeni de öneririz. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün sağlıkla ilgili konularda biraz abartıya kaçma eğiliminde olabilirsin. Bu, fazla yemek yeme, ağır ve yağlı besinler tüketme veya düzensiz yemek saatleri gibi durumları içerebilir. Bu tür durumlar, vücudunun daha fazla enerji harcamasına ve dolayısıyla yorulmasına neden olabilir.

Ayrıca bugün Merkür ile Jüpiter arasındaki karşıtlık, sağlıkla ilgili konularda özellikle sindirim sistemin üzerinde hassasiyet yaratabilir. 'Bir şey olmaz' diyerek göz ardı ettiğin belirtiler, günün özellikle akşam saatlerinde daha belirgin hale gelebilir.

Bu nedenle, hafif ve sağlıklı beslenmeye özen göstermek ve hayatının ritmini biraz yavaşlatmaktır. Bu da vücudunun kendini yenilemesine ve enerji seviyenin dengelenmesine yardımcı olacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün gökyüzünde Merkür ile Jüpiter arasında bir karşıtlık oluşacak. Bu durum, genellikle zihinsel aşırı yüklenmeye bağlı olarak baş ağrılarını tetikleyebilir. Bu nedenle, gün içinde aniden ve fark etmeden dişlerini sıktığını fark edebilir ya da omuzlarını kasılmış halde bulabilirsin. Bununla birlikte, spor yaparken ya da hızlı hareket ederken aceleci davranmamaya dikkat etmeni öneririz. Zira bu aralar, hızlı ve kontrolsüz hareketler, beklenmedik yaralanmalara yol açabilir. 

Ayrıca bol su tüketmek, kısa molalar vermek ve nefese odaklanmak bugün bedenini ciddi şekilde rahatlatır. Su, vücudunun doğal detoks sürecini hızlandırırken, kısa molalar ve nefes egzersizleri, hem zihinsel hem de fiziksel olarak kendini yenilemene yardımcı olacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın