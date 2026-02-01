Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 2 Şubat Pazartesi Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün Aslan Dolunayı'nın ardından vücudunda oluşabilecek gerilimlerden ve bunun nasıl yönetileceğinden bahsetmek istiyoruz. Özellikle baş ve boyun bölgende hissedebileceğin bu gerilim, üzerinde durman gereken bir stres belirtisi olabilir.

Ay'ın Başak burcuna ilerlemesiyle birlikte, bedeninin senden belirli talepleri de olabilir. Bu talepler genellikle 'küçük ama düzenli' önlemler şeklinde kendini gösterir. Örneğin, hızlı bir şekilde yemek yemek, aceleyle duş almak veya dinlenmeyi yarım bırakmak gibi alışkanlıklar, bugün senin için ekstra yorucu olabilir. Akşam saatlerinde ise bilinçli bir yavaşlama sürecine girmeni öneririz. Bu da haftaya güçlü bir başlangıç yapmanı sağlar. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…