İki Ülke Dolara Veda Etti! Kendi Paralarıyla Ticaret Yapma Kararı Aldılar
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Birleşik Arap Emirlikleri ile Mısır, ikili ticarette doların ağırlığını azaltacak yeni bir adım attı. İki ülkenin merkez bankaları, BAE dirhemi ile Mısır lirası arasındaki para takası (swap) anlaşmasını 5 yıl daha uzattı. Anlaşmanın büyüklüğü 5 milyar dirhem, yani yaklaşık 69 milyar Mısır lirası olarak açıklandı.
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İki ülke kendi paralarıyla ticaret yapma kararı aldı. Dolara veda ettiler.
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İmza, ABD'nin Banque Misr kararından yaklaşık bir ay sonra geldi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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