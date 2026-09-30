İki Ülke Dolara Veda Etti! Kendi Paralarıyla Ticaret Yapma Kararı Aldılar

Yerel basına yansıyan bilgilere göre anlaşma salı günü imzalandı. İmzalar, BAE Merkez Bankası Başkanı Halid Muhammed Balama ile Mısır Merkez Bankası (CBE) Başkanı Hassan Abdalla tarafından atıldı. Yenilenen anlaşmanın nominal değeri 5 milyar BAE dirhemi olarak belirlendi. Bu tutar, Mısır para birimiyle yaklaşık 69 milyar liraya karşılık geliyor.

Para takası anlaşmaları, iki ülkenin belirlenen limit dahilinde birbirinin para birimine doğrudan erişebilmesini sağlıyor. Böylece ithalat ve ihracat ödemelerinde araya dolar gibi üçüncü bir para birimi sokma ihtiyacı azalıyor, kur riskinin bir kısmı da ortadan kalkıyor.

Taraflar bu anlaşmayla iki ülke arasındaki ticareti geliştirmeyi, finansal işbirliğini güçlendirmeyi ve her iki ülkedeki ekonomik kalkınmaya destek vermeyi hedefliyor.

Benzer bir adım Türkiye tarafında da atılmıştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile BAE Merkez Bankası, Türk lirası ile BAE dirhemi arasında ikili para takası anlaşması imzalamıştı. Sınır ötesi işlemlerde yerel para birimlerinin kullanımını teşvik eden bir mutabakat zaptına da imza atılmıştı. Anlaşmalar, TCMB Başkanı Fatih Karahan ile BAE Merkez Bankası Başkanı Balama tarafından imzalanmıştı.