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İki Ülke Dolara Veda Etti! Kendi Paralarıyla Ticaret Yapma Kararı Aldılar

İki Ülke Dolara Veda Etti! Kendi Paralarıyla Ticaret Yapma Kararı Aldılar

Merkez Bankası Dolar
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
30.09.2026 - 13:26
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Birleşik Arap Emirlikleri ile Mısır, ikili ticarette doların ağırlığını azaltacak yeni bir adım attı. İki ülkenin merkez bankaları, BAE dirhemi ile Mısır lirası arasındaki para takası (swap) anlaşmasını 5 yıl daha uzattı. Anlaşmanın büyüklüğü 5 milyar dirhem, yani yaklaşık 69 milyar Mısır lirası olarak açıklandı.

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İki ülke kendi paralarıyla ticaret yapma kararı aldı. Dolara veda ettiler.

İki ülke kendi paralarıyla ticaret yapma kararı aldı. Dolara veda ettiler.

Yerel basına yansıyan bilgilere göre anlaşma salı günü imzalandı. İmzalar, BAE Merkez Bankası Başkanı Halid Muhammed Balama ile Mısır Merkez Bankası (CBE) Başkanı Hassan Abdalla tarafından atıldı. Yenilenen anlaşmanın nominal değeri 5 milyar BAE dirhemi olarak belirlendi. Bu tutar, Mısır para birimiyle yaklaşık 69 milyar liraya karşılık geliyor.

Para takası anlaşmaları, iki ülkenin belirlenen limit dahilinde birbirinin para birimine doğrudan erişebilmesini sağlıyor. Böylece ithalat ve ihracat ödemelerinde araya dolar gibi üçüncü bir para birimi sokma ihtiyacı azalıyor, kur riskinin bir kısmı da ortadan kalkıyor.

Taraflar bu anlaşmayla iki ülke arasındaki ticareti geliştirmeyi, finansal işbirliğini güçlendirmeyi ve her iki ülkedeki ekonomik kalkınmaya destek vermeyi hedefliyor.

Benzer bir adım Türkiye tarafında da atılmıştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile BAE Merkez Bankası, Türk lirası ile BAE dirhemi arasında ikili para takası anlaşması imzalamıştı. Sınır ötesi işlemlerde yerel para birimlerinin kullanımını teşvik eden bir mutabakat zaptına da imza atılmıştı. Anlaşmalar, TCMB Başkanı Fatih Karahan ile BAE Merkez Bankası Başkanı Balama tarafından imzalanmıştı.

İmza, ABD'nin Banque Misr kararından yaklaşık bir ay sonra geldi.

İmza, ABD'nin Banque Misr kararından yaklaşık bir ay sonra geldi.

BAE Merkez Bankası Başkanı Balama, anlaşmanın yenilenmesinin iki ülke arasındaki stratejik ilişkilerin derinliğini yansıttığını söyledi. Balama'ya göre bu adım, ikili ödemelerde yerel para birimlerinin kullanımını artırma çabalarının bir parçası. Balama, anlaşmanın finansal istikrarı desteklediğini ve ticari işlemleri kolaylaştırdığını da vurguladı.

Mısır Merkez Bankası Başkanı Abdalla ise anlaşmayı, ekonomik bağları güçlendirmeye yönelik ortak çabaları destekleyen yakın işbirliğinin devamı olarak nitelendirdi. İki başkan, atılan adımın finansal piyasaların dayanıklılığını artıracağının altını çizdi.

İmzanın zamanlaması da dikkat çekti. ABD Hazine Bakanlığı, 28 Ağustos'ta Mısır'ın en büyük kamu bankalarından Banque Misr'in BAE'deki şubelerinin dolar işlemlerini durdurma kararı almıştı. Bu kararın ardından iki ülkenin merkez bankaları 30 Ağustos'ta ortak bir yazılı açıklama yayımlamış, sürecin normale dönmesi için birlikte çalışacaklarını duyurmuştu.

Yaklaşık bir ay sonra gelen swap yenilemesi, iki ülkenin ticarette yerel paralara daha fazla alan açma isteğini açık biçimde ortaya koyuyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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