Arkadaşı Buggy'den Düşünce Direksiyonu Bırakıp Araçtan Atlayan Kadın Diğer İki Arkadaşını Kaderine Terk Etti

Arkadaş grubuyla çıkılan tatillerin ve yapılan aktivitelerin tadı her zaman bir başkadır. Eğlenmek, gülmek ve birlikte çılgınca anılar biriktirmek için bazen adrenalin dolu maceralara atılırız. Hatta bazen eğlencenin dozunu kaçırıp düşünme yetimizi bir kenara bırakabiliriz.

Arkadaş grubuyla buggy aracı kullanan gençlerin tehlikeli anları sosyal medyada viral oldu. Sürücü koltuğundaki genç kadının yaptığı sert bir manevra, yanında oturan arkadaşının araçtan dışarı fırlamasına neden oldu. Durumu fark eden sürücü, saniyeler içinde direksiyonu tamamen bırakarak arkadaşının peşinden araçtan aşağı atladı. O sırada arkada oturan iki kişi ise resmen kaderlerine terk edildi.