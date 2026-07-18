article/comments
article/share
Haberler
Video
Arkadaşı Buggy'den Düşünce Direksiyonu Bırakıp Araçtan Atlayan Kadın Diğer İki Arkadaşını Kaderine Terk Etti

Arkadaşı Buggy'den Düşünce Direksiyonu Bırakıp Araçtan Atlayan Kadın Diğer İki Arkadaşını Kaderine Terk Etti

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
18.07.2026 - 22:36

İçerik Devam Ediyor

google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Arkadaş grubuyla çıkılan tatillerin ve yapılan aktivitelerin tadı her zaman bir başkadır. Eğlenmek, gülmek ve birlikte çılgınca anılar biriktirmek için bazen adrenalin dolu maceralara atılırız. Hatta bazen eğlencenin dozunu kaçırıp düşünme yetimizi bir kenara bırakabiliriz. 

Arkadaş grubuyla buggy aracı kullanan gençlerin tehlikeli anları sosyal medyada viral oldu. Sürücü koltuğundaki genç kadının yaptığı sert bir manevra, yanında oturan arkadaşının araçtan dışarı fırlamasına neden oldu. Durumu fark eden sürücü, saniyeler içinde direksiyonu tamamen bırakarak arkadaşının peşinden araçtan aşağı atladı. O sırada arkada oturan iki kişi ise resmen kaderlerine terk edildi.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/Da4nlQ...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kameraya anbean yansıdı.

Kameraya anbean yansıdı.

Buggy, ATV veya golf arabası gibi açık kasa eğlence araçları, yapıları gereği korunaklı kabinlere veya kapılara sahip değillerdir. Bu nedenle en ufak bir keskin dönüşte veya ani hızlanmada savrulma riski oldukça yüksektir. Arkada oturan yolcuların tutunacak güvenli bir alanının olmaması veya emniyet kemeri takmamış olması kazaya doğrudan davetiye çıkarır. Sürücünün panik anında direksiyonu bırakıp araçtan atlaması ise çok daha büyük bir faciaya yol açabilirdi. Çünkü kontrolsüz kalan araç hareket etmeye devam ederek etraftakilere veya içindeki diğer yolculara ciddi zararlar verebilirdi.

👇

👇
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın