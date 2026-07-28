Yılanlar Evi İstila Etti: Aile Geceleri Uyuyamıyor

Evlerinin farklı noktalarında sık sık yılanlarla karşılaştıklarını belirten aile, sorunun çözümü için yetkililerden destek talep etti.

İlçe merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki köyde yaşayan aile, kendi imkanlarıyla yılanlarla mücadele etmeye çalışsa da kalıcı bir sonuç alamadı. Bunun üzerine durumu ilgili kurumlara bildiren aile, uzman ekiplerin bölgede inceleme yapmasını istedi.

Aile bireylerinden Caner Özmen, yaşadıkları korkunun günlük yaşamlarını olumsuz etkilediğini ifade ederek, 'Uzun yıllardır evimiz adeta yılanların istilası altında. Kendi yuvamıza adım atarken bile büyük korku duyuyoruz. Gece saatlerinde bir yılanla karşılaşma endişesi yüzünden uyku düzenimiz tamamen bozuldu. Yılanlar, yapının çatı kısmındaki kuş yuvalarına kadar tırmanıyor. Bu durum sadece bizi değil, hayvanlarımızı da etkiledi; bugüne kadar bir koyunumuz yılan ısırması sonucu, çok sayıda güvercinimiz de yine yılanlar tarafından telef edildi. Hem maddi hem de manevi anlamda yıpranmış durumdayız' dedi.