Yılanlar Evi İstila Etti: Aile Geceleri Uyuyamıyor
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Özmen ailesi, evlerinde sık sık ortaya çıkan yılanlar nedeniyle zor günler geçiriyor. Korkudan geceleri uyuyamadıklarını söyleyen aile, hem can güvenliklerinin hem de hayvanlarının tehlikede olduğunu belirterek sorunun kalıcı şekilde çözülmesi için yetkililerden yardım talep etti.
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Aşağıolukbaşı köyünde yaşayan Özmen ailesi, uzun süredir evlerinde ortaya çıkan yılanlar nedeniyle zor günler geçiriyor.
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Yaşadıkları sorunun kalıcı şekilde çözülmesini isteyen Özmen ailesi, bölgede ilaçlama çalışması yapılmasını ve yapının detaylı şekilde incelenmesini talep ediyor.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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