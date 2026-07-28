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Yılanlar Evi İstila Etti: Aile Geceleri Uyuyamıyor

Yılanlar Evi İstila Etti: Aile Geceleri Uyuyamıyor

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
28.07.2026 - 17:12
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Özmen ailesi, evlerinde sık sık ortaya çıkan yılanlar nedeniyle zor günler geçiriyor. Korkudan geceleri uyuyamadıklarını söyleyen aile, hem can güvenliklerinin hem de hayvanlarının tehlikede olduğunu belirterek sorunun kalıcı şekilde çözülmesi için yetkililerden yardım talep etti.

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Aşağıolukbaşı köyünde yaşayan Özmen ailesi, uzun süredir evlerinde ortaya çıkan yılanlar nedeniyle zor günler geçiriyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Aşağıolukbaşı köyünde yaşayan Özmen ailesi, uzun süredir evlerinde ortaya çıkan yılanlar nedeniyle zor günler geçiriyor.

Evlerinin farklı noktalarında sık sık yılanlarla karşılaştıklarını belirten aile, sorunun çözümü için yetkililerden destek talep etti.

İlçe merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki köyde yaşayan aile, kendi imkanlarıyla yılanlarla mücadele etmeye çalışsa da kalıcı bir sonuç alamadı. Bunun üzerine durumu ilgili kurumlara bildiren aile, uzman ekiplerin bölgede inceleme yapmasını istedi.

Aile bireylerinden Caner Özmen, yaşadıkları korkunun günlük yaşamlarını olumsuz etkilediğini ifade ederek, 'Uzun yıllardır evimiz adeta yılanların istilası altında. Kendi yuvamıza adım atarken bile büyük korku duyuyoruz. Gece saatlerinde bir yılanla karşılaşma endişesi yüzünden uyku düzenimiz tamamen bozuldu. Yılanlar, yapının çatı kısmındaki kuş yuvalarına kadar tırmanıyor. Bu durum sadece bizi değil, hayvanlarımızı da etkiledi; bugüne kadar bir koyunumuz yılan ısırması sonucu, çok sayıda güvercinimiz de yine yılanlar tarafından telef edildi. Hem maddi hem de manevi anlamda yıpranmış durumdayız' dedi.

Yaşadıkları sorunun kalıcı şekilde çözülmesini isteyen Özmen ailesi, bölgede ilaçlama çalışması yapılmasını ve yapının detaylı şekilde incelenmesini talep ediyor.

Yaşadıkları sorunun kalıcı şekilde çözülmesini isteyen Özmen ailesi, bölgede ilaçlama çalışması yapılmasını ve yapının detaylı şekilde incelenmesini talep ediyor.

Köy sakinleri de özellikle çocukların güvenliği açısından durumun ciddi risk oluşturduğunu belirterek, yetkili kurumların kapsamlı bir çalışma başlatmasını istiyor.

Öte yandan, bölgedeki yılan yoğunluğunun mevsimsel koşullardan mı yoksa evin fiziksel yapısından mı kaynaklandığının belirlenmesi için teknik inceleme yapılması bekleniyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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